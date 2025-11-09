Varese News

Varese Laghi

Incendio nella notte all’Ex Setificio di Germignaga

Poco prima delle 4,30 di domenica mattina un incendio si è sviluppato all'interno dell'ex Setificio Stehli in via Huber

Germignaga - Incendio ex setificio Stheli

Vigili del fuoco impegnati nella notte di domenica 9 novembre a Germignaga, dove poco prima delle 4,30 un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex Setificio Stehli in via Huber.

Galleria fotografica

Incendio nell’ex Setificio di Germignaga – Le foto 4 di 5
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli

Sul posto due squadre con un’autopompa e un’autobotte che hanno lavorato circa due ore per spegnere le fiamme e bonificare l’area interessata dal fuoco.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Non è la prima volta che nell’ex Setificio sulle rive del Tresa si verificano episodi simili. L’ultimo caso nell’agosto di quest’anno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Incendio nell’ex Setificio di Germignaga – Le foto 4 di 5
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli
Germignaga - Incendio ex setificio Stheli

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.