Incendio nella notte all’Ex Setificio di Germignaga

Vigili del fuoco impegnati nella notte di domenica 9 novembre a Germignaga, dove poco prima delle 4,30 un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex Setificio Stehli in via Huber.

Galleria fotografica Incendio nell’ex Setificio di Germignaga – Le foto 4 di 5

Sul posto due squadre con un’autopompa e un’autobotte che hanno lavorato circa due ore per spegnere le fiamme e bonificare l’area interessata dal fuoco.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Non è la prima volta che nell’ex Setificio sulle rive del Tresa si verificano episodi simili. L’ultimo caso nell’agosto di quest’anno.