Incendio nella notte all’Ex Setificio di Germignaga
Poco prima delle 4,30 di domenica mattina un incendio si è sviluppato all'interno dell'ex Setificio Stehli in via Huber
Vigili del fuoco impegnati nella notte di domenica 9 novembre a Germignaga, dove poco prima delle 4,30 un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex Setificio Stehli in via Huber.
Sul posto due squadre con un’autopompa e un’autobotte che hanno lavorato circa due ore per spegnere le fiamme e bonificare l’area interessata dal fuoco.
Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Non è la prima volta che nell’ex Setificio sulle rive del Tresa si verificano episodi simili. L’ultimo caso nell’agosto di quest’anno.
