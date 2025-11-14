Intelligenza artificiale, algoritmi e speranza: se ne parla a Saronno con il Circolo La Bussola

Tornano gli incontri del Circolo La Bussola con un argomento di stretta attualità: l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni etiche, professionali, giuridiche. L’appuntamento è per venerdì 14 novembre alle 21 a Casa di Marta, in via Petrarca 1 a Saronno.

Relatore della serata Ruben Razzante, giornalista, saggista e docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica. Lo spunto sarà un volume edito da Franco Angeli “L’algoritmo dell’uguaglianza” scritto da Razzante con una prefazione di Liliana Segre, senatrice a vita.

«Le santificazioni e le demonizzazioni dell’Intelligenza Artificiale sono pericolosamente fuorvianti -spiegano gli organizzatori – Fanno deragliare il treno della riflessione collettiva sull’esigenza di un rapporto maturo ed equilibrato tra tecnologia e persona e producono alterazioni semantiche e distonie cognitive rispetto all’influsso degli algoritmi sul funzionamento delle società. Il filo sottile che lega le pagine del ragionamento di Razzante è proprio la loro riconducibilità ai valori dell’uguaglianza, dell’inclusività, dell’accessibilità, della sostenibilità nelle molteplici applicazioni dell’AI. Una sorta di “operazione verità” sull’AI, per rinvigorire la democrazia della rete, allontanando lo spettro del totalitarismo digitale. Sullo sfondo il grande tema delle learning machine: le macchine ragionano? Imparano davvero? Hanno o potranno avere un’autocoscienza come gli umani?

Ingresso libero.