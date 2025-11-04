La Bellezza che sale in vetta: dalle origini dell’alpinismo allo sci a Induno Olona

Il Festival Tra Sacro e Sacro Monte, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona, propone un nuovo appuntamento del ciclo “Uomini e Montagne” della rassegna Incontri con la Bellezza.

Un dialogo dedicato alla cultura della montagna e al suo profondo legame con l’ideale olimpico, dove la bellezza si fa esperienza, sfida e memoria. L’incontro con i partecipanti al raid “Sulle tracce di Paulcke” della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Guido Della Torre offrirà uno sguardo su un’avventura che unisce radici e futuro: quella che, dalle origini dell’alpinismo, ha saputo trasformarsi nello spirito olimpico che oggi anima la Lombardia verso i Giochi Invernali.

Un appuntamento di grande interesse per appassionati e praticanti di sci alpinismo: un’occasione per ascoltare racconti e testimonianze su una disciplina che, nel 2026, farà il suo debutto olimpico proprio in Lombardia. Un momento per riflettere sullo sci alpinismo non solo come sport, ma come espressione di bellezza, libertà e misura umana.

In un tempo che va veloce, nonostante i ritmi della modernità in cui ognuno è immerso, ci sono attività che rimangono legate in qualche modo al passato, alle origini che le hanno generate. Quest’avventura ha saputo rivestirsi di quella spinta ideale che aveva mosso i primi pionieri. La montagna invita a riscoprire il passo lento, l’impronta che scompare nella neve per rinascere nella stagione successiva.

Riviverla attraverso i suoi partecipanti sarà senz’altro uno stimolo per ciascuno, quasi un invito a lasciare la propria impronta nello SPAZIO BIANCO, che sia però quella ideale: quella che scompare ad ogni stagione, “solubile”! Per essere ricreata, genuina, in quella successiva. Un modo per ritrovare, nello Spazio Bianco, quella bellezza solubile che si ricrea ogni volta: autentica, viva, condivisa.