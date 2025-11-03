L’affetto per Elena, la ragazzina di Gorla Minore scomparsa nel 2024, diventa una canzone

A volte le emozioni sono cosi forti che non possono limitarsi a stare dentro il cuore: hanno bisogno di uscire e diffondersi.

Questo è ciò che è avvenuto con l’affetto per Elena Giudici, la quattordicenne di Gorla Minore, scomparsa nel luglio del 2024.

Grazie a lei è iniziata una maratona di solidarietà, affinché a suo nome, altri bambini ricoverati in ospedale potessero essere aiutati. Un progetto lanciato dai genitori della ragazza, che hanno fatto una scelta di altruismo e coraggio, impegnandosi prr gli altri. Una iniziativa subito abbracciata da tanti.

In suo ricordo è stata organizzata la Color ELE Run, all’interno della manifestazione Gorlonga, per regalare divertimento e colori a tanti piccolini e alle loro famiglie.

Grazie a lei, una comunità nella sua interezza si è scoperta unita e solidale, commossa per questa dolorosa perdita, ma decisa a non dimenticarla mai.

La raccolta fondi in nome di Elena aveva raggiunto i negozi del paese attraverso salvadai color arcobaleno

Il merito di tutto questo è della sua famiglia, dei suoi amici, di tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo alle tante iniziative lanciate in suo ricordo.

Adesso, il prossimo 16 novembre, qualcos’altro di speciale unirà le persone che le hanno voluto bene: un nuovo brano musicale, proprio dedicato a Elenina e al suo sorriso.

È mamma Monia a raccontarne i dettagli: «La canzone che ci accompagnerà durante la Color ELE Run è stata scritta da Susy Pozzato, presidente di Avis Gorla Minore. La prima volta che l’ho ascoltata era stata messa in musica dall’IA, ma volevamo che risuonasse ancora di più e allora abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi, diciottenni, Alessio , Diego , Tommaso con Gabriele e Angelo di farla loro e dargli un’anima. Si tratta di giovani che hanno conosciuto Elena, ne hanno trattato l’essenza e hanno creato il “bit che spacca il muro”. Sarà questo il brano che risuonerà durante la manifestazione e a loro, a tutti loro, va il mio grazie più sincero!».

Per Elena, la nostra stella più brillante

recita il brano. E certamente questa musica scalderà tanti cuori e salirà fino alle nuvole.

È possibile già ascoltare il motivo nello spot di lancio della corsa fra i colori, diffuso da Avis Gorla Minore, alle redini del momento di festa.

Appuntamento con la Color ELE Run Per il 16 novembre 2025 a Gorla Minore.