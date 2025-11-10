Risolte le anomalie resta pienamente funzionante il centro prelievi di Daverio

Sarà regolare domani, martedì 11 novembre, l’attività del centro prelievi di via Rossi a Daverio.

Asst Sette Laghi e amministrazione comunale hanno risolto le anomalie che erano state riscontrate dagli ispettori di Ats Insubria intervenuti per un’ispezione con i Nas al termine dell’attività aperta al pubblico martedì scorso.

Il verbale conteneva una serie di anomalie che il sindaco Marco Colombo aveva poi spiegato alla cittadinanza sui social:

«Durante il sopralluogo è stato richiesto al Comune di sostituire un rubinetto, di fornire un mobiletto per il cambio abiti e di spostare l’area di accoglienza in un’altra posizione. È stato inoltre richiesto di aggiungere una sedia da ufficio e di reperire uno spazio dove la cooperativa che eroga il servizio per conto di ASST possa collocare i prodotti necessari in un’area separata. È giusto che ognuno svolga il proprio dovere, nell’interesse della sicurezza di chi usufruisce del servizio. Come di consueto, cerco sempre di adottare tutte le buone pratiche possibili: gli ambulatori sono stati infatti riverniciati la settimana scorsa e le pulizie sono state intensificate in orari adeguati, oltre ad aver fatto dei controlli specifici sull’impianto elettrico. È chiaro, tuttavia, che non è possibile intervenire strutturalmente sugli ambienti, poiché gli spazi disponibili per questa sperimentazione sono quelli attualmente a disposizione. Attendiamo un ulteriore verifica per poter continuare ad erogare il servizio fino al 23 dicembre».

Le azioni attuate insieme all’Asst Sette Laghi hanno indotto gli ispettori a ritenere superare le anomalie e a dare il via libera alla prosecuzione delle attività sanitarie. Domani dunque, il personale sanitario e amministrativo saranno regolarmente in via Rossi per l’attività settimanale legate al centro prelievi.