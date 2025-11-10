Risolte le anomalie resta pienamente funzionante il centro prelievi di Daverio
L'attività ispettiva svolta la scorsa settimana aveva indicato alcune criticità che la Sette Laghi e l'amministrazione comunale hanno risolto consentendo la prosecuzione dell'attività
Sarà regolare domani, martedì 11 novembre, l’attività del centro prelievi di via Rossi a Daverio.
Asst Sette Laghi e amministrazione comunale hanno risolto le anomalie che erano state riscontrate dagli ispettori di Ats Insubria intervenuti per un’ispezione con i Nas al termine dell’attività aperta al pubblico martedì scorso.
Il verbale conteneva una serie di anomalie che il sindaco Marco Colombo aveva poi spiegato alla cittadinanza sui social:
«Durante il sopralluogo è stato richiesto al Comune di sostituire un rubinetto, di fornire un mobiletto per il cambio abiti e di spostare l’area di accoglienza in un’altra posizione. È stato inoltre richiesto di aggiungere una sedia da ufficio e di reperire uno spazio dove la cooperativa che eroga il servizio per conto di ASST possa collocare i prodotti necessari in un’area separata. È giusto che ognuno svolga il proprio dovere, nell’interesse della sicurezza di chi usufruisce del servizio.
Come di consueto, cerco sempre di adottare tutte le buone pratiche possibili: gli ambulatori sono stati infatti riverniciati la settimana scorsa e le pulizie sono state intensificate in orari adeguati, oltre ad aver fatto dei controlli specifici sull’impianto elettrico. È chiaro, tuttavia, che non è possibile intervenire strutturalmente sugli ambienti, poiché gli spazi disponibili per questa sperimentazione sono quelli attualmente a disposizione. Attendiamo un ulteriore verifica per poter continuare ad erogare il servizio fino al 23 dicembre».
Le azioni attuate insieme all’Asst Sette Laghi hanno indotto gli ispettori a ritenere superare le anomalie e a dare il via libera alla prosecuzione delle attività sanitarie. Domani dunque, il personale sanitario e amministrativo saranno regolarmente in via Rossi per l’attività settimanale legate al centro prelievi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.