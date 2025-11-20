“Se questi muri potessero parlare”

Ci sono luoghi che restano impressi per ciò che rappresentano più che per ciò che offrono. I circoli Acli, che animano diversi paesi e città della provincia di Varese, sono stati per decenni spazi dove le famiglie si incontravano, i bambini correvano tra i tavoli, gli anziani discutevano delle vicende del paese e i giovani trovavano un primo senso di appartenenza. Piccoli mondi in cui comunità e quotidianità si intrecciavano naturalmente.

Molti conservano un’immagine precisa: un pomeriggio passato ad aspettare un genitore, il profumo del legno scaldato dalla stufa, le partite a carte dei nonni, una serata estiva trascorsa all’aperto, la porta sempre aperta per chiunque arrivasse. Sono ricordi che appartengono a una memoria collettiva più ampia della semplice esperienza personale.

Il documentario “Andar per circoli – Dove nasce comunità”, che verrà proiettato mercoledì 26 novembre alle 21 a Materia (PRENOTA QUI IL TUO POSTO), nasce proprio da queste tracce: racconta come quei luoghi, nati ottant’anni fa, siano cambiati senza perdere la loro identità profonda. Le immagini mostrano i circoli di oggi – i volti, gli spazi, le attività – e offrono l’occasione di confrontarli con ciò che ciascuno conserva nella propria memoria.

È un percorso che permette di ritrovare pezzi di infanzia, figure familiari, abitudini di paese. E allo stesso tempo di scoprire come quei circoli continuino a essere presidi di relazione, luoghi vivi che accolgono nuove forme di socialità.

Per molti sarà inevitabile chiedersi: com’era il mio circolo? Chi c’era? Come sono cambiati quei volti, quegli ambienti? La proiezione nasce anche per rispondere a queste domande, offrendo uno sguardo che unisce passato e presente in una storia che appartiene a tutta la comunità.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.