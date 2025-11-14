Studenti in piazza a Varese, Busto e Saronno per chiedere “Un’altra scuola e un altro mondo”
Si sono ritrovati rispondendo alla chiamata dell'Unione degli Studenti e alla rete degli Studenti Medi per sollecitare ascolto. Chiedono libri di testo gratis, supporto psicologico e edifici stabili. Tra i temi anche il conflitto in Palestina
“Un’altra scuola, un altro mondo è possibile” è lo slogan scelto dall’Unione degli Studenti che questa mattina, venerdì 14 novembre, manifestano nelle principali piazze italiane. Presidi sono stati organizzati a Varese, dalla rete degli Studenti Medi, in piazza Repubblica, a Busto Arsizio, in via Manara e a Saronno in piazza Libertà dopo essersi ritrovati davanti al liceo Legnani.
A Varese oltre 100 giovani si sono radunati per chiedere visibilità e attenzione mentre a Busto Arsizio un altro centinaio di studenti ha sfilato dal liceo Candiani fino al Museo del Tessile dove poi hanno preso la parola alcuni esponenti dell’UdS.
Lorenzo Pedace, referente dell’Unione degli Studenti di Busto Arsizio: «Con questo sciopero puntiamo ad abbattere la narrazione che questo governo e quelli precedenti hanno cercato di portare avanti, cioè di un’inutilità della manifestazione e di una necessità di abbandonare ogni speranza di cambiamento».
I giovani chiedono un modello di istruzione differente non improntato sul binomio “scuola azienda” ma più attento alla cultura, alla partecipazione attiva.
Tra i punti anche il caro libri che dovrebbero essere forniti gratuitamente, in quanto strumento essenziale in una scuola realmente pubblica, edifici sicuri e strutturalmente adeguati, lo stop al precariato dei docenti, ma anche trasporti adeguati e poi corsi di educazione alla sessualità e all’affettività, il supporto scolastico psicologico, l’inclusività con le carriere alias.
Tra i temi, anche lo sguardo al mondo con il conflitto in Palestina.
In piazza i giovani chiedono attenzione e ascolto: “Le istituzioni non potranno far finta di non vederci” commenta Lorenzo.
