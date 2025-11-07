Torna #ioleggoperché dal 7 al 16 novembre con oltre 550 scuole varesine aderenti

A partire da oggi, venerdì 7 novembre, parte la decima edizione di #ioleggoperchè, il progetto di educazione e di promozione della lettura organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Per un’intera settimana, fino a domenica 16 novembre, ogni cittadino può aderire a questa maratona di solidarietà recandosi in una delle quasi 4mila librerie aderenti per donare un libro a una delle 29,216 scuole partecipanti, pr un totale di circa 4,2 milioni di studenti. Nel Varesotto sono 531 le scuole di ogni ordine e grado, che hanno aderito a #ioleggoperché nel 2025, cui si aggiungono 22 asili nido (qui tutti i numeri).

L’iniziativa è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

“Questo è l’anno della festa – ha sottolineato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta – Faccio un invito ampio a tutti gli italiani: partecipate alla festa, donate i libri per le scuole ma soprattutto aiutate i nostri ragazzi, piccoli o grandi che siano, ad avere sempre più occasioni per scoprire il piacere della lettura e diventare lettori. Servirà a loro ma servirà anche, come futuri cittadini, al paese”.

La storia di questi dieci anni di #ioleggoperché è anche diventata un documentario, realizzato da AIE con il sostegno di Pirelli. “Leggere può cambiare tutto. Dieci anni di #ioleggoperché”, disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 7 al 16 novembre.

È dedicato a #ioleggoperché anche l’ultima puntata – la prima della stagione 2025-2026 – di Va che scuola, il podcast curato dalle pedagogiste cliniche Paola Basso e Anita Costanzo, all’interno di un progetto Spes dell’Ufficio scolastoco territoriale, è dedicato a #ioleggoperché.

E tra gli eventi legati alla manifestazione, nel pomeriggio di domenica 9 novembre la libreria Potere ai bambini – con oltre 130 scuole gemellate per questa edizione – sarà eccezionalmente aperta per la presentazione del libro “Domani”, l’ultimo albo illustrato della scrittrice e regista varesina Valentina Maselli, protagonista settimana scorsa di un’intervista a Radio Materia.

ASCOLTA IL PODCAST

