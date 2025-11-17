Uomo, natura e montagna: una serata di riflessione al Cai Varese con Fabio Minazzi

Il Club Alpino Italiano – sezione di Varese – propone per giovedì 20 novembre alle ore 21 un incontro gratuito dedicato a un tema tanto affascinante quanto attuale: il rapporto tra uomo, montagna e natura. La serata, ospitata nella sede del CAI in via Speri della Chiesa 12, sarà guidata dal professor Fabio Minazzi, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Partendo dall’osservazione degli spazi montani – luoghi in cui spesso si percepisce una profonda e armoniosa fusione tra natura e cultura – il professor Minazzi accompagnerà il pubblico in una riflessione sul significato più autentico della presenza umana in quota. Quali sono le radici di questa straordinaria relazione? E cosa può insegnare la montagna alla società contemporanea, alla sua storia e al suo futuro?

L’incontro vuole offrire un’occasione di pensiero, capace di arricchire il modo in cui viviamo e attraversiamo alpeggi, pascoli e boschi. L’obiettivo è quello di andare oltre il semplice gesto sportivo del camminare in montagna, trasformandolo in un’esperienza consapevole, estetica e culturale.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli appassionati di montagna, natura e filosofia dell’ambiente. Una serata per guardare ai paesaggi alpini con occhi nuovi e più attenti, riscoprendo il valore profondo del nostro rapporto con le terre alte.