A Fagnano Olona a Capodanno si cammina: nasce la tradizione “Camminata del Buon Anno”

Una passeggiata di 7 chilometri lungo la ciclabile della valle Olona con partenza da Calipolis, gratuita e senza iscrizione, per iniziare il 2026 in maniera allegra e sana

A Fagnano Olona a Capodanno si cammina: mercoledì 1 gennaio è infatti in programma la 1ª “Camminata del Buon Anno” lungo la ciclopedonale della Valle Olona. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo di Cammino Fagnano Olona in collaborazione con il Comune, vuole essere un modo semplice e accessibile per salutare il nuovo anno all’insegna del benessere, del movimento e dell’incontro.

L’appuntamento è a Calipolis, in via Cristoforo Colombo 80 a Fagnano Olona, dove i partecipanti sono attesi alle 9.30 per le iscrizioni e il ritrovo. La partenza della camminata è fissata per le 10, con un percorso ad anello di circa 7 chilometri sulla ciclopedonale, con una durata prevista fra i 70 e i 90 minuti, adatto a tutte le età e senza particolari difficoltà.

Dal centro polifunzionale di Calipolis il gruppo si muoverà lungo il tracciato della Valle Olona per una mattinata da condividere in tranquillità, rallentando il ritmo quotidiano per “respirare a pieni polmoni” e augurarsi insieme un anno ricco di benessere, sorrisi e passi felici nella natura. L’accompagnamento sarà curato dai volontari del Gruppo di Cammino Fagnano Olona, realtà attiva sul territorio nella promozione dell’attività fisica dolce.

La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione preventiva; si consiglia un abbigliamento sportivo comodo, scarpe da cammino adatte alla stagione e una borraccia d’acqua al seguito. L’evento è aperto anche agli amici a quattro zampe, che potranno prendere parte alla camminata insieme ai loro proprietari, nel rispetto del regolamento comunale e degli altri partecipanti.

Per informazioni, il telefono è: 389 905487, mentre l’email è: gruppodicamminofagnano@gmail.com. La locandina con tutte le informazioni è sui canali social di Calimali Odv Ets e dal Gruppo di Cammino Fagnano Olona.