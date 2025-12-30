A Gallarate al via la riqualificazione dell’ex asilo di Cajello

Prende forma a Gallarate una nuova fase del progetto di rigenerazione urbana Grow29, con l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica e riconversione dell’ex asilo di Cajello, in via Liberazione 8.

L’intervento riguarda un edificio di pregio architettonico, realizzato all’inizio del Novecento in stile neoromanico, che rappresenta un elemento identitario per il quartiere, su una via centrale alle spalle del complesso della chiesa e dell’oratorio.

Il progetto punta a valorizzarne le caratteristiche storiche e architettoniche, integrandole con interventi mirati all’efficientamento energetico e a una nuova funzione coerente con le strategie di sviluppo urbano sostenibile. Una volta recuperato, l’edificio ospiterà una sede delle associazioni e uno spazio a servizio delle famiglie.

La procedura, avviata dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Gallarate, prevede una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. L’affidamento dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra gli operatori economici invitati.

L’intervento rientra pienamente nel quadro delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate attraverso i fondi strutturali e di investimento europei 2021–2027 e rappresenta uno dei tasselli del più ampio percorso di rigenerazione urbana che la città di Gallarate sta portando avanti con il progetto Grow29, che ha fatto molto discutere per la nuova scuola unificata Cajello-Cascinetta (in via Curtatone), con il sacrificio del “boschetto”, ma comprende in realtà molti interventi, compreso nuovo anello ciclabile e un nuovo sottopasso verso le Azalee.

La trasformazione degli edifici scolastici ha però un posto importante.

Con l’apertura della nuova scuola con il prossimo anno scolastico saranno dismessi gli attuali edifici esistenti, tra cui la scuola dell’infanzia alle Azalee (destinato a centro anziani), la scuola primaria di via del Lavoro a Cascinetta (da destinare a coworking) e le primarie di Cajello (per cui non è stata ancora individuata una destinazione).