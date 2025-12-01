Busto Arsizio, torna il Presepe Vivente dei bambini della scuola Chicca Gallazzi

Anche quest’anno la scuola primaria Chicca Gallazzi – gestita dalla Cooperativa Sociale Nicolò Rezzara – porterà in scena il Presepe Vivente, un appuntamento molto atteso che animerà il centro di Busto Arsizio venerdì 19 dicembre alle ore 17.00 in Piazza Santa Maria.

“E voi, chi dite che io sia?”: oltre 200 bambini per un messaggio di pace

Il titolo scelto per l’edizione 2025 è “E voi, chi dite che io sia?”, una domanda profonda che guiderà il pubblico nel cuore del mistero del Natale. Saranno oltre 200 i bambini coinvolti, accompagnati dalle insegnanti, protagonisti di una sacra rappresentazione fatta di recitazione, musica e canti, con l’obiettivo di ricordare il significato autentico della festa anche in mezzo alla frenesia delle celebrazioni.

Quest’anno lo spettacolo avrà anche un riferimento speciale al Presepe di San Francesco, in vista dell’ottocentesimo anniversario della sua morte, che si celebrerà nel 2026. Un modo per riscoprire le radici spirituali di una tradizione che unisce comunità, scuola e fede.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

Il Presepe Vivente è realizzato con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, che anche quest’anno ha scelto di sostenere questa iniziativa che coinvolge famiglie, educatori e cittadini, portando in piazza un messaggio di bellezza e speranza attraverso lo sguardo dei più piccoli.