Costellazioni in tasca: il cielo nelle tue mani al Thinker Lab di Varese

Hai mai sognato di catturare il cielo stellato e portarlo con te?

In questo laboratorio speciale, partiremo per un viaggio tra le costellazioni più affascinanti, guidati dalle antiche leggende che raccontano le storie nascoste tra le stelle.

Poi, con una torcia e un pizzico di ingegno, ogni bambino costruirà il proprio planetario tascabile, capace di proiettare piccole meraviglie luminose su pareti e soffitti.

L’evento si svolgerà sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 16 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini da 4 a 6 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 14 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!