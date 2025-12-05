Crescere con Intelligenza Originale: a Cadrezzate con Osmate una serata dedicata al pensiero critico e alle nuove generazioni

Le loro avventure di Lea e Lillo guideranno bambini e adulti a riconoscere e coltivare un pensiero autentico, imparando a distinguere ciò che nasce davvero dentro di noi da ciò che ci viene proposto in modo immediato e preconfezionato

Un evento speciale dedicato alle famiglie, agli educatori e a tutti coloro che credono nel valore dell’educazione consapevole nell’era digitale. Domenica 7 dicembre, alle 17:30, Villa Bozza Quaini a Cadrezzate con Osmate, ospiterà Crescere con Intelligenza Originale: un viaggio tra parole, illustrazioni e riflessioni tratto dalle storie di Lea e Lillo, protagonisti dei libri nati dal progetto educativo Il giardino dei pensieri.

Le loro avventure guideranno bambini e adulti a riconoscere e coltivare un pensiero autentico, imparando a distinguere ciò che nasce davvero dentro di noi da ciò che ci viene proposto in modo immediato e preconfezionato.

Durante la serata interverrà Francesco Palazzo, psicologo del benessere e dello sport, con un contributo dedicato al ruolo del pensiero critico e dell’utilizzo equilibrato della tecnologia nella crescita dei più giovani.

L’appuntamento si concluderà con un aperitivo culturale, uno spazio informale di dialogo e confronto aperto a genitori, insegnanti, educatori e ragazzi.

L’iniziativa è pensata per offrire strumenti concreti e spunti di riflessione sul modo in cui i bambini vivono il mondo digitale e su come gli adulti possano accompagnarli con consapevolezza, curiosità e fiducia. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la popolazione. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo intelligenzaoriginale@gmail.com