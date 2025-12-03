David Silva Fernandes, un brasiliano a Cantello: da Açailândia al Varesotto per amore del calcio

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.



Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Il protagonista della terza puntata del podcast di Radio Materia e VareseNews è David Silva Fernandes. Nato ad Açailândia, nello stato di Maranhão, al confine con la Svizzera e il Cantello Belfortese che lo ha accolto prima da calciatore e poi come responsabile del settore giovanile. Il calciatore brasiliano, arrivato in Italia da ragazzino, ha compiuto un lungo percorso sui campi di calcio che lo ha visto passare anche da Legnano e Varese, città con la quale si è creato un legame particolare, dettato in alcuni casi anche dal destino.

Una chiacchierata che parte dalle scuole calcio in Brasile e passa dai ricordi con Sean Sogliano e l’arrivo di Beppe Sannino che ha portato alla vittoria della C2 nel 2009; poi gli aneddoti su Denilson Gabionetta e Jero Shakpoke. Poi il racconto che lo ha portato a Cantello, dove ora si occupa del settore giovanile con un progetto ambizioso che vuole continuare a crescere, anche grazie al suo lavoro.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

