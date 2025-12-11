I burattini tornano protagonisti a Varese e partono con un mese di anticipo

La tradizione del teatro dei burattini si consolida a Varese. Al Multisala Impero Varese (MIV) il direttore Andrea Cervini, l’assessore alla cultura Enzo Laforgia e il burattinaio Chicco Colombo hanno presentato una nuova edizione della rassegna, la quarta, che quest’anno parte in anticipo per le numerose richieste del pubblico.

Si comincia domenica con un doppio spettacolo

L’appuntamento inaugurale è già per domenica 14 dicembre, con un doppio spettacolo, alle 9.45 e alle 11.30 – “perché uno non basta più” – come sottolineato in conferenza stampa. Da gennaio a febbraio poi, a settimane alterne, seguiranno altri quattro appuntamenti.

«Abbiamo riportato in città una tradizione che mancava da molto tempo, grazie all’ospitalità del MIV – ha evidenziato l’assessore Enzo Laforgia – “Un’iniziativa partita in via sperimentale quattro anni fa e andata sempre meglio, tanto che ora ne anticipiamo il debutto».

L’assessore ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «È una palestra per stare insieme, condividere e coltivare l’attenzione senza i device che normalmente utilizziamo. Ed è anche un’occasione per fare un bel regalo a nipotini e figli».

Una mostra dedicata ai burattini

La grande novità di quest’anno è una mostra di burattini che sarà allestita al MIV dal 15 gennaio al 15 marzo, dal titolo “Evviva le teste di legno“. Colombo esporrà 30 burattini di legno a guanto della sua collezione, ripercorrendo quasi 50 anni di carriera del burattinaio (che nel 2028 taglierà proprio questo traguardo).

Protagonista della mostra sarà Pin Girometta, la maschera cittadina di Varese adottata come burattino nel 1978. 1È una maschera usata solo nel carnevale, e nel ’78, seguendo la tradizione dei burattinai, abbiamo adottato il burattino-maschera di Varese. Pin Girometta sarà il capo truppa della mostra» ha spiegato Colombo.

Il cartellone: tra tradizione e innovazione

«Per noi tornare a fare i burattini a Varese è stata una scommessa, e invece la cosa ha funzionato – ha dichiarato Chicco Colombo durante la presentazione – Abbiamo connotato subito il teatro dei burattini tradizionale in baracca, perché volevamo sottolineare questa tradizione. È una festa: la domenica le famiglie vengono qui per vedere e far vedere i burattini alle nonne e ai nipoti». Il cartellone di quest’anno dà sempre più spazio all’innovazione, con burattinai che hanno inventato storie nuove e linguaggi diversi: Marco Lucci da Perugia, con la Compagnia Fontemaggiore, presenta “Torsolo” il 14 dicembre. «È un giovane molto attento al linguaggio e ai materiali: occorrono tre ore di montaggio per il suo spettacolo di burattini, che è tantissimo», spiega Colombo.

Il Teatro dei Burattini di Como, con la maschera del Tavà, personaggio che rientra nella categoria dei “laghèe” sarà protagonista della rassegna domenica 11 gennaio. Dario Tognocchi, burattinaio di grande esperienza, propone l’unico spettacolo tradizionale della serie. Poi La Compagnia Aprisogni di Treviso, burattinai veneti che tornano dopo diversi anni con uno spettacolo in baracca ma con molte innovazioni, sarà al MIV domenica 25 gennaio. La Compagnia dè Bastiani da Vittorio Veneto porta domenica 8 febbraio “Nella pancia dell’orso polare”, nuovo testo di Gigio Brunello, definito da Colombo «forse l’ultimo e unico drammaturgo di burattini di questo secolo». A chiudere la rassegna sarà la compagnia Laboratorio del Mago di Mantova, che porterà “L’albero dei segreti”. Tutti gli spettacoli sono adatti ai bambini dai 3 anni in su