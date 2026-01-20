Arlecchino Cavadenti da Treviso al Miv per Burattini in città

Domenica 25 gennaio alle ore 9.45 e alle 11.30 va in scena lo spettacolo della compagnia l’Aprisogni, con splendidi burattini ambasciatori della commedia dell’arte veneta

Domenica 25 gennaio il nuovo appuntamento della rassegna Burattini in città porta al Miv – Multisala Impero Varese, la tradizionale commedia dell’arte veneta con lo spettacolo Arlecchino Cavadenti, della compagnia L’Aprisogni di Treviso.

L’antico canovaccio è stato rielaborato dalla compagnia per adattarne la drammaturgia al Teatro dei burattini, capace di trascinare un pubblico di grandi e piccini nella meraviglia di una storia incredibile, con una pozione prodigiosa e un terribile tiranno, Pantalone, beffato ancora una volta.

Lo spettacolo

L’intreccio di Arlecchino Cavadenti è un grade classico: Orazio, figlio di Pantalone, ama, riamato, la giovane nobile Isabella. Pantalone, vecchio e potente sbruffone con velleità da dongiovanni, messi gli occhi sulla bella ragazza decide, per suo conto, di sposarla. Di questa intenzione mette a parte il suo servo Brighella.

Ne nasce un’acerba discussione, durante la quale Pantalone morde il servitore ad un braccio. Questi, dolorante ed inviperito, progetta vendetta e coinvolge Arlecchino, il dottor Balanzone ed Orazio. Isabella ci si mette con la sua conoscenza delle arte magiche.

Uno spettacolo divertentissimo in un teatrino barocco abitato da splendidi burattini raffinatamente scolpiti e preziosamente vestiti.

Informazioni

Data: domenica 25 gennaio 2026

Orari spettacoli: 9.45 e 11.30

Luogo: MIV – Multisala Impero Varese