Il Capodanno dei bambini e delle bambine al Teatro Bosco di Busto Arsizio

Pandizenzero è lo spettacolo del Teatro del Bustatto in scena domenica 28 dicembre alle ore 17 per celebrare il capodanno dei bambini con brio e spumante birichino

Nell’ultima domenica del 2025, la stagione teatrale per famiglie Primi Applausi propone il Capodanno dei bambini. Bambini e bambine sono tutti invitati a teatro per uno spettacolo a tema e una vera e propria festa per festeggiare con sorrisi e lustrini l’anno appena concluso e scambiarsi gli auguri per un felice 2026.

Pandizenzero è il titolo dello spettacolo della compagnia Teatro del Buratto magico, poetico e pieno di sogni, scelto per celebrare questo evento domenica 28 dicembre , dalle ore 17 al Teatro San Giovanni Bosco, in via Bergamo 12, a Busto Arsizio.

Si tratta di uno spettacolo magico, poetico e pieno di sogni interpretato dalle attrici Marta e Benedetta, immerse in uno scenario tipicamente natalizio, con cinque casette bianche dal tetto rosso sul palco. Come un piccolo calendario dell’avvento, le casette si aprono e raccontano ciascuna la propira storia: racconti delicati e pieni di desideri: un cappello speciale, una stella mancante, un bambino venuto da lontano che sogna una bicicletta rossa… e Pandizenzero, che nasconde un segreto!

Per l’occasione gli organizzatori propongono alle famiglie di prestare attenzione al dress code per festeggiare con brio il Capodanno dei Bambini: abiti eleganti, cappellini, lustrini, fiocchi e sorrisi super chic sono più che benvenuti.

Sarà una domenica pomeriggio di teatro speciale, ricca di fantasia e festa per grandi e piccoli con tanto di brindisi condiviso con “spumante… birichino”.

Posto unico con biglietto a 10 euro.

Gratuito per i minori di 3 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.

Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).