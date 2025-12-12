Marnate e quella gru pericolante che fa discutere

Una gru pericolante (immagine di copertina puramente indicativa, ndr) che desta preoccupazione fra i cittadini. Qualcuno allora sceglie di contattare la stampa affinché punti i riflettori su quanto sta avvenendo.

È quanto successo a Marnate, dove la situazione in un cantiere ha convinto un cittadino a scrivere a Varesenews per far presente la pericolosità dell’area.

Il Primo Cittadino, il sindaco Marco Scazzosi ha prontamente replicato, dando spiegazioni alla collettività.

Questo il problema, secondo quanto descritto dal cittadino marnatese:

Scrivo per segnalare una situazione pericolosa nel comune di Marnate che da troppo tempo viene ignorata dalle autorità competenti, nonostante le ripetute richieste di intervento.

Mi riferisco alla gru abbandonata che da oltre dieci anni svetta sopra l’ex cantiere fermo situato nel nostro Comune, privo perfino delle indicazioni obbligatorie per legge.

Per anni il braccio della gru ha oscillato sopra le abitazioni circostanti, generando preoccupazione e timori per l’incolumità di chi vive lì sotto. Di recente, il braccio è stato ruotato e ora sovrasta una strada molto trafficata. Nei giorni di vento forte, quella gru che incombe sopra alle nostre case fa davvero paura.

I cittadini non sono rimasti in silenzio. Negli ultimi anni abbiamo incontrato il precedente sindaco, presentato segnalazioni alla polizia locale — che, pur effettuando sopralluoghi, ha rimandato la questione all’ufficio tecnico — protocollato richieste formali, inviato segnalazioni online al nuovo sindaco e perfino organizzato una raccolta firme. Eppure, a oggi, nulla è cambiato.

La gru continua a restare lì, inutilizzata, in evidente stato di abbandono, mentre l’Amministrazione comunale sembra incapace o non intenzionata a intervenire.

È legittimo domandarsi: dobbiamo davvero aspettare che avvengano dei danni seri per essere ascoltati? La sicurezza dei cittadini non dovrebbe essere la priorità assoluta di chi amministra il territorio?

Confidiamo che, grazie alla visibilità offerta da questo giornale, la situazione venga finalmente presa in mano con serietà e rapidità, affinché si proceda alla rimozione della gru, e che venga fatta chiarezza sulle responsabilità e sugli obblighi di tutte le parti coinvolte.

(Lettera firmata)

Il sindaco Scazzosi ha ringraziato per la possibilità di chiarire cosa sta avvenendo:

«Siamo perfettamente consapevoli della situazione e cogliamo l’occasione per diffondere un aggiornamento su quanto fatto. Ci siamo mossi per fare un sopralluogo, coinvolgendo ATS, Polizia locale e Comune. Il padrone dell’area era stato avvertito, affinché fosse presente e si potesse procedere con le opportune valutazioni sulla sicurezza».

Il giorno pattuito, però, non si è presentato: «Con nostro stupore, il giorno stabilito per il sopralluogo il responsabile del cantiere non si è presentato e, trattandosi di proprietà privata, ATS e Polizia locale non hanno potuto forzare la recinzione. Questo impedimento però non fermerà – prosegue Scazzosi – abbiamo intenzione di fare quanto in nostro potere per intervenire, partendo dai dovuti controlli. L’ufficio tecnico e tutta l’Amministrazione comunale stanno quindi ragionando sui prossimi step risolutivi. La sicurezza dei nostri cittadini resta prioritaria».