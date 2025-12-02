Rally e calcio in lutto, addio a Marco Viola

Il mondo dello sport dell’Alto Varesotto piange la scomparsa di Marco Viola, grande appassionato di rally e di calcio, nei cui ambienti era volto assai noto. Marco, classe 1980, se n’è andato dopo una breve malattia e lascia un grande vuoto: quello – racconta chi lo conosceva – di una persona all’apparenza un po’ chiusa ma in realtà estremamente generosa. Una generosità “riversata” anche nell’attività di volontario della Protezione Civile.

La passione per le corse lo aveva spesso portato in gara, a bordo di vetture delle classi minori, tanto al volante quanto nel ruolo di navigatore visto il piacere di gareggiare nei rally. E fuori dall’abitacolo era soprattutto un grande tifoso di Giò Dipalma, il talentuoso pilota di Malnate che vanta una folta schiera di fans e che è senza dubbio uno dei più veloci interpreti della nostra provincia.

Non a caso, tra i primi a esprimere il proprio sconforto per la morte di Viola sono stati gli organizzatori del Rally dei Laghi, che Marco aveva disputato in alcune occasioni, sempre con quella voglia di divertirsi al di là delle vetture utilizzate e delle classi frequentate. (la foto è tratta dalla pagina del “Laghi”).

Ma Marco Viola è stato anche a lungo un protagonista sui campi da calcio “minors” nel ruolo di portiere, che si confaceva al suo carattere forte. In molti lo ricordano con i guanti sia nei campionati a 11, sia in quelli del CSI e nei tornei che ogni estate punteggiano i campi del nord della provincia.

Ai suoi cari, e in particolare al figlio piccolo, il sincero abbraccio da parte della redazione sportiva di VareseNews.