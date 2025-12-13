Scontro tra due treni simulato, l’esercitazione alla nuova ferrovia di Malpensa
Per sei ore, decine di soccorritori e cento figuranti sono stati impegnati nell'esercitazione all'interno della galleria che verrà attivata per le Olimpiadi invernali
La nuova galleria della ferrovia di Malpensa si è trasformata nello scenario d’emergenza in occasione della grande esercitazione di soccorso che si è tenuta sabato 13 dicembre.
Per sei ore decine di soccorritori e un centinaio di figuranti hanno ripercorso tutti i passaggi per intervenire nel caso si verificasse un incendio all’interno della galleria (che sarà inaugurata in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina). In questa simulazione, l’incendio è divampato dopo il deragliamento di un treno, che ha portato il convoglio a scontrarsi con un altro proveniente dal verso opposto.
L’esercitazione è stata organizzata da Ferrovienord e coordinata dalla Prefettura di Varese, e ha visto l’intervento di parecchi organi di soccorso, ognuno chiamato a svolgere la sua parte. Alla simulazione hanno infatti partecipato anche Trenord, la Protezione civile della Provincia di Varese, la Polizia locale e la Protezione civile dei Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Areu Lombardia, il 112, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia ferroviaria, la Croce Rossa italiana, l’Anpas, la Rete nazionale Misericordia e Solidarietà e la Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Varese.
Il test è stato un banco di prova per tutta la catena dei soccorsi, dal luogo “dell’incidente” all’ospedale. I figuranti sono stati trasportati nelle strutture della Asst Sette Laghi, che per far fronte al massiccio e improvviso arrivo di feriti, ha messo in pratica il piano di emergenza, che prevede l’attivazione dell’unità di crisi e coinvolge in modo particolare il pronto soccorso, le sale operatorie e la rianimazione.
L’esercizio ha avuto l’obiettivo di testare sia la pianificazione interna di Ferrovienord per i casi di emergenza, sia il Piano di Emergenza e Soccorso della galleria recentemente approvato dal Prefetto di Varese.
