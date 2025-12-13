Varese News

Scontro tra due treni simulato, l’esercitazione alla nuova ferrovia di Malpensa

Per sei ore, decine di soccorritori e cento figuranti sono stati impegnati nell'esercitazione all'interno della galleria che verrà attivata per le Olimpiadi invernali

Scontro tra due treni simulato, l'esercitazione alla nuova ferrovia di Malpensa

La nuova galleria della ferrovia di Malpensa si è trasformata nello scenario d’emergenza in occasione della grande esercitazione di soccorso che si è tenuta sabato 13 dicembre.

Per sei ore decine di soccorritori e un centinaio di figuranti hanno ripercorso tutti i passaggi per intervenire nel caso si verificasse un incendio all’interno della galleria (che sarà inaugurata in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina). In questa simulazione, l’incendio è divampato dopo il deragliamento di un treno, che ha portato il convoglio a scontrarsi con un altro proveniente dal verso opposto.

L’esercitazione è stata organizzata da Ferrovienord e coordinata dalla Prefettura di Varese, e ha visto l’intervento di parecchi organi di soccorso, ognuno chiamato a svolgere la sua parte. Alla simulazione hanno infatti partecipato anche Trenord, la Protezione civile della Provincia di Varese, la Polizia locale e la Protezione civile dei Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Areu Lombardia, il 112, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia ferroviaria, la Croce Rossa italiana, l’Anpas, la Rete nazionale Misericordia e Solidarietà e la Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Varese.

Il test è stato un banco di prova per tutta la catena dei soccorsi, dal luogo “dell’incidente” all’ospedale. I figuranti sono stati trasportati nelle strutture della Asst Sette Laghi, che per far fronte al massiccio e improvviso arrivo di feriti, ha messo in pratica il piano di emergenza, che prevede l’attivazione dell’unità di crisi e coinvolge in modo particolare il pronto soccorso, le sale operatorie e la rianimazione.

L’esercizio ha avuto l’obiettivo di testare sia la pianificazione interna di Ferrovienord per i casi di emergenza, sia il Piano di Emergenza e Soccorso della galleria recentemente approvato dal Prefetto di Varese.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025
