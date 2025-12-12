Spaccio nei boschi: pattuglie a cavallo in azione nel Varesotto

Due pattuglie a cavallo del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma hanno operato nei giorni scorsi nelle aree boschive del tradatese nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa, voluta dal Comando Generale dell’Arma, si inserisce in un piano di azione più ampio coordinato dal Comando Provinciale di Varese.

L’intervento ha visto la collaborazione tra più reparti, con l’obiettivo di presidiare in maniera più efficace le aree boschive spesso utilizzate come base da chi traffica droga. Le pattuglie a cavallo, composte da quattro militari specializzati nella perlustrazione di aree verdi e difficilmente accessibili, hanno agito in stretta collaborazione con gli Squadroni Eliportati Carabinieri “Cacciatori”, già attivi sul territorio da tempo e la Compagnia dei Carabinieri di Saronno, competente per l’area del Parco Pineta.

Nel corso delle attività sono stati scoperti e smantellati diversi bivacchi di fortuna realizzati dagli spacciatori per nascondersi e operare nella zona boschiva.

Il Comando Provinciale di Varese ha annunciato che l’iniziativa sarà ripetuta, nell’ottica di un impiego crescente e strutturato delle pattuglie a cavallo per il controllo del territorio boschivo.