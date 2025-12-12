Spaccio nei boschi: pattuglie a cavallo in azione nel Varesotto
Rinvenuti e smantellati bivacchi di fortuna realizzati dagli spacciatori nei boschi del Tradatese grazie a un’operazione interforze dell’Arma dei Carabinieri
Due pattuglie a cavallo del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma hanno operato nei giorni scorsi nelle aree boschive del tradatese nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa, voluta dal Comando Generale dell’Arma, si inserisce in un piano di azione più ampio coordinato dal Comando Provinciale di Varese.
L’intervento ha visto la collaborazione tra più reparti, con l’obiettivo di presidiare in maniera più efficace le aree boschive spesso utilizzate come base da chi traffica droga. Le pattuglie a cavallo, composte da quattro militari specializzati nella perlustrazione di aree verdi e difficilmente accessibili, hanno agito in stretta collaborazione con gli Squadroni Eliportati Carabinieri “Cacciatori”, già attivi sul territorio da tempo e la Compagnia dei Carabinieri di Saronno, competente per l’area del Parco Pineta.
Nel corso delle attività sono stati scoperti e smantellati diversi bivacchi di fortuna realizzati dagli spacciatori per nascondersi e operare nella zona boschiva.
Il Comando Provinciale di Varese ha annunciato che l’iniziativa sarà ripetuta, nell’ottica di un impiego crescente e strutturato delle pattuglie a cavallo per il controllo del territorio boschivo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.