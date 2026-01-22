Varese News

Comuni Ricicloni Lombardia 2026, i comuni serviti da Sieco tra i premiati

Tra i Comuni premiati figurano Brunello, Carnago, Gazzada Schianno, Caronno Varesino, Lonate Ceppino, Castelseprio e Cassano Magnago

Si è svolta oggi, presso l’Università degli Studi di Bergamo, la cerimonia di premiazione di Comuni Ricicloni Lombardia, l’iniziativa promossa da Legambiente Lombardia che valorizza i territori più virtuosi nella riduzione del rifiuto residuo e nella qualità della raccolta differenziata, sulla base dei dati ARPA Lombardia 2024.

Tra i Comuni premiati figurano Brunello, Carnago, Gazzada Schianno, Caronno Varesino, Lonate Ceppino, Castelseprio e Cassano Magnago, tutti accomunati dal raggiungimento di livelli di produzione di rifiuto residuo inferiori ai 75 kg per abitante/anno, a conferma dell’efficacia delle politiche ambientali adottate e dell’impegno delle rispettive comunità.

Un risultato particolarmente significativo è l’ingresso, per la prima volta, di due nuovi Comuni soci nel gruppo dei Comuni Ricicloni, che hanno inoltre ottenuto la menzione speciale per i Comuni turistici, riservata ai territori che superano l’80% di raccolta differenziata, dimostrando come anche contesti caratterizzati da una maggiore complessità gestionale possano raggiungere standard ambientali di eccellenza.

Per il Comune di Cassano Magnago, il riconoscimento si inserisce al termine del rapporto di servizio con S.I.ECO. Il risultato raggiunto testimonia il percorso virtuoso costruito nel tempo dalla comunità locale, grazie a un elevato livello di consapevolezza ambientale e a comportamenti responsabili e partecipati da parte dei cittadini.

Per S.I.ECO. il premio rappresenta motivo di grande soddisfazione: i risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge Comuni soci, strutture operative e, soprattutto, i cittadini, veri protagonisti di questo percorso virtuoso. La Società è oggi molto vicina all’obiettivo di avere il 100% dei Comuni soci all’interno del circuito dei Comuni Ricicloni, traguardo che continuerà a guidare l’impegno futuro verso una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
TAG ARTICOLO

