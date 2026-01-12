Dal Monte Ararat alla Milano anni Ottanta: la grande fotografia protagonista a Varese

Il Foto Club Varese APS presenta una serata dedicata ai reportage di Giuliana Moroni e Massimo Battaglia tra spiritualità orientale e la riscoperta della metropoli milanese di fine secolo

Dall’Armenia degli antichi monasteri alla Milano vibrante degli anni Ottanta. Il Foto Club Varese APS torna a proporre una serata dedicata alla cultura dell’immagine, portando il pubblico in un viaggio doppio che unisce la spiritualità di terre lontane alla nostalgia di una metropoli in piena trasformazione. L’appuntamento, aperto a tutti gli appassionati e ai curiosi, è fissato per giovedì 15 gennaio alle ore 21:00 allo Spazio Polifunzionale ACLI di via Speri della Chiesa Jemoli a Varese.

L’Armenia e le pietre urlanti di Giuliana Moroni

La prima parte della serata vedrà protagonista Giuliana Moroni, che accompagnerà gli spettatori lungo le strade dell’Armenia, nazione definita suggestivamente come il «Paese delle pietre urlanti». Attraverso i suoi scatti, Moroni esplora un maestoso altipiano dominato dal profilo del Monte Ararat, dove la storia si intreccia con la fede religiosa più profonda.

Al centro del racconto visivo ci sono i monasteri e i celebri «Khachkar», le caratteristiche croci in pietra finemente scolpite che punteggiano il territorio. «Lungo la Via della Seta si attraversa un territorio che è testimonianza di una profonda fede religiosa: è un viaggio nell’anima di un popolo» – Giuliana Moroni, socia Foto Club Varese -.

La Milano degli anni Ottanta negli scatti di Massimo Battaglia

Il secondo momento della serata cambierà radicalmente scenario, spostando l’obiettivo sulla Milano di quarant’anni fa. Massimo Battaglia presenterà infatti una selezione di immagini dedicate alla città negli anni Ottanta, un decennio che ha segnato profondamente lo stile e l’energia del capoluogo lombardo.

Non si tratterà solo di architetture, ma di una vera e propria operazione di street photography capace di catturare volti, strade e attimi di vita quotidiana ormai scomparsi. «Si tratta di un viaggio visivo in una città che non c’è più, ma che continua a parlare attraverso le immagini tra energia, stile e anima» – Massimo Battaglia, socio Foto Club Varese -.

Un presidio culturale nel cuore di Varese

L’iniziativa conferma l’impegno del Foto Club Varese APS nel promuovere la fotografia non solo come tecnica, ma come strumento di narrazione e memoria storica. La scelta di uno spazio polifunzionale come quello delle ACLI sottolinea la volontà di rendere la cultura fotografica accessibile a tutta la cittadinanza, offrendo momenti di riflessione che spaziano dalla geopolitica alla storia locale. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.