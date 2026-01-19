Varese News

“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Umana 94-106

Episodio stagionale numero 16 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. I biancorossi sprecano 19 punti di vantaggio, subiscono una rimonta lampo da Venezia e perdono la seconda partita consecutiva

dal parquet stagione 2 episodio 16

Sconfitta interna dolorosa per la Openjobmetis che prima recupera terreno su Venezia, poi fugge fino al +19, infine subisce una rimonta clamorosa tra terzo e quarto periodo: alla Itelyum Arena finisce 94-106 per la Reyer che infligge il secondo KO consecutivo a Librizzi e compagni. Al match della 15a giornata, prima di ritorno, è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 22 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
Pubblicato il 19 Gennaio 2026
