Furto “a km zero” in casa dell’imprenditore a Cairate, i ladri intercettati da vigilanza e carabinieri
I carabinieri hanno fermato i due presunti ladri, residenti in paese
Hanno tentato il “colpo” in casa di un imprenditore, ma sono finiti in manette, intercettati dalla vigilanza che ha fatto intervenire i carabinieri.
È accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Cairate.
I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sono intervenuti, intorno all’una di notter, dopo che Vigilanza Nasav aveva segnalato alla centrale operativa dell’Arma la presenza di due sospetti nelle pertinenze di un’abitazione di un noto imprenditore locale.
Giunti sull’obiettivo, i militari hanno fermato subito uno dei due all’esterno dell’abitazione, a bordo di un’autovettura BMW serie 3 SW di colore grigio: italiano di 50 anni residente a Cairate, , faceva in quel momento da palo,
Durante il controllo all’esterno, si è sentito il fruscio di frasche proveniente dal giardino dell’abitazione: un militare è intervenuto portandosi all’interno e bloccando il secondo ladro, italiano di 35 anni residente a Cairate.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati entrambi arrestati per tentato furto in abitazione e inoltre denunciati per possesso ingiustificato di grimaldelli, possesso di segni distintivi contraffatti e segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.
E questo perché sulla Bmw c’erano anche un punteruolo artigianale, due contenitori metallici contenenti residui di cocaina pari a 1 grammo circa. Oltre a un porta tesserino con una placca metallica argentata con la scritta Carabinieri.
Nella mattina di lunedì l’arresto è stato convalidato al tribunale di Busto Arsizio: in attesa del processo il giudice ha stabilito per i due la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla caserma carabinieri di Fagnano Olona.
