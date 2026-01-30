Tempo Libero
Gli Alpini di Venegono Superiore propongono una domenica con la Cassoeula
L’evento inizierà alle ore 12 presso la casa Alpina situata al parco Pratone via Pasubio 49 bis Venegono superiore. Sia D’asporto che in sala. Per l’Asporto portare i propri contenitori
Domenica 8 Febbraio il Gruppo Alpini di Venegono Superiore organizza la tradizionale Cassoeula non mancherà polenta e Zola.
È obbligatorio la prenotazione sia per la sala che D’asporto entro il 6 febbraio. Ai seguenti numeri:
1) 335/6119952
2)333/7213256
3) 348/0578505
O semplicemente mandando una email ad amedeo2000@gmail.com.
Vi aspettiamo numerosi.