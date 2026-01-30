Varese News

Gli Alpini di Venegono Superiore propongono una domenica con la Cassoeula

L'evento inizierà alle ore 12 presso la casa Alpina situata al parco Pratone via Pasubio 49 bis Venegono superiore. Sia D'asporto che in sala. Per l'Asporto portare i propri contenitori

Sagre, Fiere e Feste

08 Febbraio 2026

Domenica 8 Febbraio il Gruppo Alpini di Venegono Superiore organizza la tradizionale Cassoeula non mancherà polenta e Zola.

L’evento inizierà alle ore 12 presso la casa Alpina situata al parco Pratone via Pasubio 49 bis Venegono superiore. Sia D’asporto che in sala. Per l’Asporto portare i propri contenitori.

È obbligatorio la prenotazione sia per la sala che D’asporto entro il 6 febbraio. Ai seguenti numeri:
1) 335/6119952
2)333/7213256
3) 348/0578505
O semplicemente mandando una email ad amedeo2000@gmail.com.
Vi aspettiamo numerosi.

30 Gennaio 2026

