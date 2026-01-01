Varese News

Oltre 94.000 gli interventi dei Vigili del Fuoco della Lombardia nel 2025

A Varese sono stati 8.553. Il 2025 ha confermato un trend in crescita di richieste di soccorso, anche a causa di eventi atmosferici estremi che hanno colpito l’intera regione

Maltempo 5 luglio 2025

Si chiude l’anno 2025 con un bilancio significativo per i Vigili del Fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94.646 interventi di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio regionale.

Nel dettaglio, gli interventi suddivisi per comando provinciale sono stati:
Milano: 29.754
Monza e Brianza: 8.060
Bergamo: 7.826
Brescia: 9.955
Varese: 8.553 
Como: 6.620
Lecco: 3.716
Sondrio: 3.283
Pavia: 6.050
Lodi: 2.783
Cremona: 3.561
Mantova: 4.485

Nella notte di San Silvestro, sono state 330 le richieste di intervento, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco in operazioni legate soprattutto a principi d’incendio, incidenti stradali e danni causati da fuochi pirotecnici.

Il 2025 ha confermato un trend in crescita di richieste di soccorso, anche a causa di eventi atmosferici estremi che hanno colpito duramente l’intera regione, mettendo spesso alla prova il dispositivo di emergenza. “Grazie al grande impegno del personale operativo e al costante coordinamento con le istituzioni, si è riusciti a garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze della cittadinanza” -si legge in comunicato diffuso oggi, giovedì primo gennaio.

“Il 2026 si apre con una grande sfida: l’organizzazione del dispositivo di soccorso per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che vedrà i Vigili del Fuoco in prima linea per assicurare la sicurezza degli atleti, del pubblico e delle infrastrutture coinvolte. Un impegno che prosegue con professionalità, dedizione e spirito di servizio”.

Pubblicato il 01 Gennaio 2026
