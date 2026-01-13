Parte da Varese il tour di “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”

Prenderà il via il prossimo 23 gennaio il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il nuovo ambizioso progetto di DAVIDE VAN DE SFROOS. Ai sold out già annunciati di Sondrio, Seregno, Arcore, Saronno e Como si aggiunge oggi anche quello di Varese.

Il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” vedrà il cantautore, chitarrista e scrittore protagonista nei principali teatri per la prima volta con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio.

Sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.

“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa – racconta Van De Sfroos – con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

Queste le prime date del tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:

23 gennaio VARESE Teatro di Varese SOLD OUT

24 gennaio MANTOVA Teatro Sociale

31 gennaio VILLADOSSOLA (VB) Teatro La Fabbrica

1 febbraio MILANO Teatro Dal Verme

10 febbraio LUGANO Lac

14 febbraio SONDRIO Teatro Sociale SOLD OUT

19 febbraio SEREGNO (MB) Teatro San Rocco SOLD OUT

25 febbraio VIGEVANO (PV) Teatro Cagnoni

7 marzo CREMONA Teatro Infinity 1

10 marzo ARCORE (MB) Cineteatro Nuovo SOLD OUT

14 marzo SARONNO (VA) Teatro Giuditta Pasta SOLD OUT

21 marzo VERONA Teatro Nuovo

25 marzo COMO Teatro Sociale SOLD OUT e Lista d’attesa per i palchi

18 aprile TRENTO Auditorium S. Chiara

24 aprile BERGAMO Teatro Donizetti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.