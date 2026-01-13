Parte da Varese il tour di “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”
Appuntamento il 23 gennaio al teatro di Piazza Repubblica. Date anche a Saronno, Como e Villadossola
Prenderà il via il prossimo 23 gennaio il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il nuovo ambizioso progetto di DAVIDE VAN DE SFROOS. Ai sold out già annunciati di Sondrio, Seregno, Arcore, Saronno e Como si aggiunge oggi anche quello di Varese.
Il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” vedrà il cantautore, chitarrista e scrittore protagonista nei principali teatri per la prima volta con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio.
Sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.
“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa – racconta Van De Sfroos – con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”
Queste le prime date del tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:
23 gennaio VARESE Teatro di Varese SOLD OUT
24 gennaio MANTOVA Teatro Sociale
31 gennaio VILLADOSSOLA (VB) Teatro La Fabbrica
1 febbraio MILANO Teatro Dal Verme
10 febbraio LUGANO Lac
14 febbraio SONDRIO Teatro Sociale SOLD OUT
19 febbraio SEREGNO (MB) Teatro San Rocco SOLD OUT
25 febbraio VIGEVANO (PV) Teatro Cagnoni
7 marzo CREMONA Teatro Infinity 1
10 marzo ARCORE (MB) Cineteatro Nuovo SOLD OUT
14 marzo SARONNO (VA) Teatro Giuditta Pasta SOLD OUT
21 marzo VERONA Teatro Nuovo
25 marzo COMO Teatro Sociale SOLD OUT e Lista d’attesa per i palchi
18 aprile TRENTO Auditorium S. Chiara
24 aprile BERGAMO Teatro Donizetti
I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.
