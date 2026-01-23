Per il video clip in strada a Varese identificati alcuni partecipanti
Del fatto verrà avvertita la Procura della repubblica che valuterà eventuali profili penali. Reazioni da parte della Lega, che propone un tavolo per la sicurezza allargato
La via Como con la gente in mezzo alla strada, le volanti della polizia e le auto di servizio dei carabinieri che intervengono dopo diverse chiamate di soccorso pervenute al 112 per quello che si scoprirà essere stato un set improvvisato per girare un video clip musicale. Sul posto nel tardo pomeriggio di giovedì hanno operato diverse unità della polizia di Stato e dell’Arma.
Nei video si vede chiaramente l’arrivo delle forze dell’ordine intervenute per capire cosa stesse succedendo, (anche alla luce del fatto che a poca distanza, e per fatti che nulla hanno a che vedere col video clip era stata segnalata l’aggressione di un ragazzo trovato ferito fuori da un negozio e la successiva e ulteriore aggressione di una famiglia che ha prestato soccorso al ferito trovato a terra sanguinante).
Sul fatto del videoclip procedono i carabinieri che hanno identificato alcune delle persone presenti, in tutto una decina. Sono stati chiesti i documenti e le generalità, è stato redatta una relazione di servizio e verrà predisposta una informativa da inviare alla Procura della repubblica per informare dell’accaduto: spetterà ai magistrati di piazza Cacciatori delle Alpi definire se sono o meno presenti profili di perseguibilità penale per l’accaduto.
Quanto avvenuto non è passato inosservato e ha prodotto la reazione della Lega che in una nota esprime «preoccupazione per quanto avvenuto», «episodio che ha suscitato l’indignazione di numerosi cittadini che ci hanno scritto per segnalare l’ennesima situazione di degrado. Non si tratta purtroppo di un caso isolato, né del più grave». Inoltre «per individuare soluzioni concrete, la Lega Varese proporrà l’istituzione di un tavolo per la sicurezza allargato».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.