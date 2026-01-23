Per il video clip in strada a Varese identificati alcuni partecipanti

La via Como con la gente in mezzo alla strada, le volanti della polizia e le auto di servizio dei carabinieri che intervengono dopo diverse chiamate di soccorso pervenute al 112 per quello che si scoprirà essere stato un set improvvisato per girare un video clip musicale. Sul posto nel tardo pomeriggio di giovedì hanno operato diverse unità della polizia di Stato e dell’Arma.

Nei video si vede chiaramente l’arrivo delle forze dell’ordine intervenute per capire cosa stesse succedendo, (anche alla luce del fatto che a poca distanza, e per fatti che nulla hanno a che vedere col video clip era stata segnalata l’aggressione di un ragazzo trovato ferito fuori da un negozio e la successiva e ulteriore aggressione di una famiglia che ha prestato soccorso al ferito trovato a terra sanguinante).

Sul fatto del videoclip procedono i carabinieri che hanno identificato alcune delle persone presenti, in tutto una decina. Sono stati chiesti i documenti e le generalità, è stato redatta una relazione di servizio e verrà predisposta una informativa da inviare alla Procura della repubblica per informare dell’accaduto: spetterà ai magistrati di piazza Cacciatori delle Alpi definire se sono o meno presenti profili di perseguibilità penale per l’accaduto.

Quanto avvenuto non è passato inosservato e ha prodotto la reazione della Lega che in una nota esprime «preoccupazione per quanto avvenuto», «episodio che ha suscitato l’indignazione di numerosi cittadini che ci hanno scritto per segnalare l’ennesima situazione di degrado. Non si tratta purtroppo di un caso isolato, né del più grave». Inoltre «per individuare soluzioni concrete, la Lega Varese proporrà l’istituzione di un tavolo per la sicurezza allargato».