Politiche integrate e confronto oltre gli slogan: il tour del PD fa tappa a Gallarate

Giovedì 22 gennaio alla Sala Impero il primo incontro del 2026. Tra gli ospiti il Presidente della Toscana Eugenio Giani e l’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli

Incontri

22 Gennaio 2026

Riparte da Gallarate il percorso itinerante del Partito Democratico della Lombardia dedicato alla sicurezza urbana. Giovedì 22 gennaio, alle ore 18:00, la Sala Impero ospiterà il primo appuntamento dell’anno di un tour regionale che punta a riportare il tema della vivibilità cittadina al centro di un confronto “serio e concreto”.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di analizzare la sicurezza non attraverso semplificazioni o slogan, ma come il risultato di politiche integrate nei territori, capaci di coinvolgere attivamente sia gli amministratori locali che i semplici cittadini.

Un parterre di alto profilo

L’incontro di Gallarate si distingue per la presenza di relatori di rilievo nazionale, esperti di gestione dell’ordine pubblico e di dinamiche sociali: Franco Gabrielli, già Capo della Polizia e figura di riferimento per le istituzioni italiane; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Valeria Verdolini, professoressa di Sociologia del diritto e del mutamento sociale presso l’Università degli Studi di Milano.

Il programma della serata

L’apertura dei lavori sarà affidata a Gian Mario Fragomeli, vicesegretario del PD Lombardia, preceduto dai saluti della segretaria regionale Silvia Roggiani. A fare gli onori di casa e moderare il dibattito sarà Alice Bernardoni, segretaria provinciale del PD Varese.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si propone come un’occasione di approfondimento su come le città possano affrontare le sfide della sicurezza attraverso la coesione sociale, la prevenzione e una nuova visione del governo del territorio.

Coordinate dell’evento:

Dove: Sala Impero (via Foscolo / angolo Piazza Risorgimento), Gallarate.

Quando: Giovedì 22 gennaio 2026, ore 18:00.

20 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

