Gallarate
Politiche integrate e confronto oltre gli slogan: il tour del PD fa tappa a Gallarate
Giovedì 22 gennaio alla Sala Impero il primo incontro del 2026. Tra gli ospiti il Presidente della Toscana Eugenio Giani e l’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli
Riparte da Gallarate il percorso itinerante del Partito Democratico della Lombardia dedicato alla sicurezza urbana. Giovedì 22 gennaio, alle ore 18:00, la Sala Impero ospiterà il primo appuntamento dell’anno di un tour regionale che punta a riportare il tema della vivibilità cittadina al centro di un confronto “serio e concreto”.
L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di analizzare la sicurezza non attraverso semplificazioni o slogan, ma come il risultato di politiche integrate nei territori, capaci di coinvolgere attivamente sia gli amministratori locali che i semplici cittadini.
Un parterre di alto profilo
L’incontro di Gallarate si distingue per la presenza di relatori di rilievo nazionale, esperti di gestione dell’ordine pubblico e di dinamiche sociali: Franco Gabrielli, già Capo della Polizia e figura di riferimento per le istituzioni italiane; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Valeria Verdolini, professoressa di Sociologia del diritto e del mutamento sociale presso l’Università degli Studi di Milano.
Il programma della serata
L’apertura dei lavori sarà affidata a Gian Mario Fragomeli, vicesegretario del PD Lombardia, preceduto dai saluti della segretaria regionale Silvia Roggiani. A fare gli onori di casa e moderare il dibattito sarà Alice Bernardoni, segretaria provinciale del PD Varese.
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si propone come un’occasione di approfondimento su come le città possano affrontare le sfide della sicurezza attraverso la coesione sociale, la prevenzione e una nuova visione del governo del territorio.
Coordinate dell’evento:
Dove: Sala Impero (via Foscolo / angolo Piazza Risorgimento), Gallarate.
Quando: Giovedì 22 gennaio 2026, ore 18:00.