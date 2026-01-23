Varese News

Premiati a Palazzo Estense piccoli geometri in erba

Vincitore del concorso promosso dal Collegio dei geometri è l'IC Campo dei Fiori di Comerio con una "ricetta" originale. Premiate anche la scuola Lega di Gallarate e la Manfredini di Varese

Il Salone Estense del Comune di Varese ha ospitato la premiazione i progetti vincitori del bando di concorso rivolto alle scuole secondarie di primo grado della provincia varesina per la realizzazione di un progetto attinente la professione del Geometra, indetto dal Collegio Geometri e GL di Varese.

La scuola vincitrice (foto in alto) è l’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio che si è aggiudicata una borsa di studio da 1.000 euro grazie ad un originalissimo video che “mostra gli ingredienti” per diventare Geometri (viedeo disponibile a QUESTO LINK).

Il secondo premio è stato assegnato alla scuola “Padre Lega” di Gallarate che ha realizzato un cartellone raffigurante, tramite mappe mentali, il percorso del Geometra.
Il terzo premio è stato conferito alla scuola “Manfredini” di Varese e al suo modellino raffigurante la stanza del Geometra.

Presenti insieme ad alunni e docenti delle scuole partecipanti, il sindaco Davide Galimberti, il dirigente dell’UST di Varese Giuseppe Carcano, il presidente del Collegio Claudia Caravati, i componenti del Gruppo di Lavoro “Scuola” del Collegio (ideatori dell’iniziativa), il docente dell’Università degli Studi dell’Insubria Fabio Conti e il consigliere del CNG e GL Michele Specchio.

 

 

