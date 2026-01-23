Premiati a Palazzo Estense piccoli geometri in erba
Vincitore del concorso promosso dal Collegio dei geometri è l'IC Campo dei Fiori di Comerio con una "ricetta" originale. Premiate anche la scuola Lega di Gallarate e la Manfredini di Varese
Il Salone Estense del Comune di Varese ha ospitato la premiazione i progetti vincitori del bando di concorso rivolto alle scuole secondarie di primo grado della provincia varesina per la realizzazione di un progetto attinente la professione del Geometra, indetto dal Collegio Geometri e GL di Varese.
La scuola vincitrice (foto in alto) è l’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio che si è aggiudicata una borsa di studio da 1.000 euro grazie ad un originalissimo video che “mostra gli ingredienti” per diventare Geometri (viedeo disponibile a QUESTO LINK).
Il secondo premio è stato assegnato alla scuola “Padre Lega” di Gallarate che ha realizzato un cartellone raffigurante, tramite mappe mentali, il percorso del Geometra.
Il terzo premio è stato conferito alla scuola “Manfredini” di Varese e al suo modellino raffigurante la stanza del Geometra.
Presenti insieme ad alunni e docenti delle scuole partecipanti, il sindaco Davide Galimberti, il dirigente dell’UST di Varese Giuseppe Carcano, il presidente del Collegio Claudia Caravati, i componenti del Gruppo di Lavoro “Scuola” del Collegio (ideatori dell’iniziativa), il docente dell’Università degli Studi dell’Insubria Fabio Conti e il consigliere del CNG e GL Michele Specchio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.