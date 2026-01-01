Varese News

Canton Ticino

Rapina al distributore, arrestato un 44enne

Colpo la sera di San Silvestro, minacciata una dipendente, fermato un 44enne dopo le ricerche della polizia

polizia cantonale

Rapina nella serata di San Silvestro nel Bellinzonese. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 31 dicembre 2025, poco prima delle 19, un uomo a volto coperto ha messo a segno una rapina ai danni di un distributore di benzina in via Serrai a Sant’Antonino.

Secondo una prima ricostruzione, l’autore è entrato nell’esercizio minacciando una dipendente e un cliente con un oggetto contundente, riuscendo a impossessarsi del contenuto della cassa prima di darsi alla fuga. Immediato il dispositivo di ricerca attivato dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Bellinzona.

Le ricerche hanno portato all’arresto di un 44enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione. Le ipotesi di reato a suo carico sono rapina, danneggiamento, lesioni semplici e minaccia.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.