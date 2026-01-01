Rapina al distributore, arrestato un 44enne
Colpo la sera di San Silvestro, minacciata una dipendente, fermato un 44enne dopo le ricerche della polizia
Rapina nella serata di San Silvestro nel Bellinzonese. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 31 dicembre 2025, poco prima delle 19, un uomo a volto coperto ha messo a segno una rapina ai danni di un distributore di benzina in via Serrai a Sant’Antonino.
Secondo una prima ricostruzione, l’autore è entrato nell’esercizio minacciando una dipendente e un cliente con un oggetto contundente, riuscendo a impossessarsi del contenuto della cassa prima di darsi alla fuga. Immediato il dispositivo di ricerca attivato dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Bellinzona.
Le ricerche hanno portato all’arresto di un 44enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione. Le ipotesi di reato a suo carico sono rapina, danneggiamento, lesioni semplici e minaccia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.