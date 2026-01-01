Rapina al distributore, arrestato un 44enne

Rapina nella serata di San Silvestro nel Bellinzonese. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 31 dicembre 2025, poco prima delle 19, un uomo a volto coperto ha messo a segno una rapina ai danni di un distributore di benzina in via Serrai a Sant’Antonino.

Secondo una prima ricostruzione, l’autore è entrato nell’esercizio minacciando una dipendente e un cliente con un oggetto contundente, riuscendo a impossessarsi del contenuto della cassa prima di darsi alla fuga. Immediato il dispositivo di ricerca attivato dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Bellinzona.

Le ricerche hanno portato all’arresto di un 44enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione. Le ipotesi di reato a suo carico sono rapina, danneggiamento, lesioni semplici e minaccia.