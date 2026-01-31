Reggio Emilia cerca punti a Masnago, ma la Openjobmetis non vuole sbagliare

Fallito il colpo di tre settimane fa a Treviso, la Openjobmetis ha un’altra cartuccia per provare ad allontanarsi in via (quasi) definitiva dalla zona pericolosa della classifica. E la potrà sparare sul “poligono” di casa: domenica 1° febbraio alla Itelyum Arena (dalle 18) la squadra di Kastritis affronta una Reggio Emilia che, a sorpresa, è invischiata nella lotta salvezza.

Trattandosi – parliamo della Unahotels – di formazione con buon budget, la coppa e ambizioni di un certo rilievo, è chiaro che la partita non sarà semplice. Di fronte c’è infatti un’avversaria di talento e non una “pericolante” classica, grintosa ma con poco talento. Il coach greco Dimitris Priftis – che in Serie A vanta un netto 2-0 nei derby con Kastritis – ha anche una rosa lunga e resa ancora più profonda dai recenti arrivi degli esterni Stephen Brown (dal Paok) e Riccardo Rossato dalla diaspora di Trapani. In precedenza era invece arrivato il lungo, ex NBA, J.T. Thor. Nel turno scorso però, gli emiliani hanno sprecato un buon vantaggio e si sono fatti infilzare nel finale da Cantù e ora hanno assoluto bisogno di punti.

Varese, come da filosofia interna, si concentrerà più su se stessa che sugli avversari (mancherà il temibile Cheatham, infortunato, ma Reggio sotto canestro ha anche Williams ed Echenique, dato per acciaccato così come Vitali). Difficilmente vedremo cambi di rotta rispetto alle rotazioni ridotte o ridottissime utilizzate da Kastritis nelle ultime uscite; piuttosto però sarà necessario impostare la gara su ritmi alti perché la Unahotels ama quelli diametralmente opposti, compassati e pazienti, per finalizzare o con gli esterni (Caupain, Barford o l’ex Woldetensae, ottimo all’andata) o con i lunghi.

Per poter correre però, serve avere la palla in mano e questo è probabilmente il problema maggiore: Reggio non vanta statistiche particolarmente notevoli a rimbalzo ma ha la stazza per “mettere sotto” la Openjobmetis nella contesa dei cristalli. Fondamentale – come sempre – che ali e guardie aiutino Renfro e Nkamhoua, e fondamentale sarà anche evitare di far illuminare troppo la colonnina dei falli sul tabellone. Perché se Varese non è al completo (per assenze o per situazione falli), tutto si fa più complicato. A sostenere i biancorossi è atteso di nuovo un grande pubblico – si parla di almeno 4.500 spettatori – che negli occhi hanno l’impresa di Milano ma anche la delusione di due domeniche fa con Venezia. Riaccendere al massimo il palazzetto è un altro obiettivo per staff e giocatori della Openjobmetis che, in cambio, riceveranno la solita spinta fatta di voce e battimani.

LUCI A MASNAGO – Della partita con Reggio Emilia e di diversi altri argomenti si è parlato giovedì scorso nella puntata di “Luci a Masnago” andata in onda in diretta su Radio Materia. Nell’ultima parte è intervenuta, come ospite, Camilla Vescovi, varesina e volto di Legabasket. Potete riascoltare tutto via podcast cliccando nel box sottostante.

OCCHIO AL BIGLIETTO – Da questa partita è stata annunciato un controllo più capillare sui biglietti di ingresso: i tifosi in possesso del singolo biglietto o di un mini-abbonamento (i cosiddetti “pack” che comprendono 2-3 partite) dovranno presentare la carta di identità all’ingresso come da “protocollo”. Gli steward in servizio a Masnago hanno ricevuto l’autorizzazione necessaria da parte delle autorità per poter controllare i documenti. Per questo le porte del palazzetto apriranno mezz’ora prima del solito (quindi alle 16,30) e la società ha disposto ingressi differenziati per diminuire il rischio di code. Da tutto ciò sono esentati gli abbonati con tessera stagionale (il protocollo è entrato in vigore dopo l’inizio della campagna abbonamenti e non è retroattivo).

DIRETTAVN – La partita della Itelyum Arena sarà raccontata, azione dopo azione, da VareseNews in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 17,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.