Ritmo e movimento a Travedona Monate con la body percussion

Travedona Monate si prepara a risuonare al ritmo della “body percussion” con un appuntamento dedicato interamente ai più giovani. Sabato 10 gennaio alle 16:00 il Cineteatro Santamanzio ospita l’iniziativa Junior Body Percussion: un laboratorio che trasforma il corpo umano in uno strumento musicale.

I partecipanti impareranno a produrre suoni e sequenze ritmiche attraverso battiti di mani, piedi e petto. Un evento coinvolgente e divertente rivolto a una fascia d’età che comprende bambini e ragazzi dai 6 ai 20 anni.

L’iniziativa è promossa da Corefab e I-Care. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita, permettendo a chiunque di avvicinarsi a questa disciplina senza necessità di strumenti esterni o conoscenze musicali pregresse.