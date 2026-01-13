Superstrada 336 della Malpensa “dimezzata” dai lavori Anas, disagi tra Gallarate e l’aeroporto
Chiusa la carreggiata in direzione aeroporto per meno di un chilometro, mentre la corrispondente carreggiata direzione A8 viene usata a doppio senso di circolazione. Quindi: da quattro a due sole corsie
Da un paio di giorni ci sono significativi disagi, soprattutto nelle ore di punta, nella circolazione sulla superstrada 336 “della Malpensa” a causa dei lavori programmati da Anas nel tratto compreso tra Gallarate e l’aeroporto. L’intervento, finalizzato alla manutenzione dell’infrastruttura stradale, comporta infatti limitazioni alla Statale, con restringimenti di carreggiata e possibili rallentamenti, in particolare nelle fasce orarie di maggiore traffico.
I lavori, prevede Anas, dureranno fino alla sera del 23 gennaio.
Nello specifico viene chiusa la carreggiata in direzione aeroporto tra il m 9+700 e il km 10+500, mentre la corrispondente carreggiata direzione A8 viene usata a doppio senso di circolazione. Quindi: da quattro a due sole corsie.
I lavori sono necessari per passare dalla variante provvisoria – creata per i lavori di creazione della nuova linea ferroviaria – alla sistemazione definitiva della superstrada.
È meno di un chilometro, ma nelle ore di punta crea problemi. E va considerato che le ore di punta, verso l’aeroporto, significa non solo i “normali” orari verso i luoghi di lavoro, ma anche la prima mattina, quando sono previsti diversi voli in partenza (soprattutto gli Easyjet, che partono da Malpensa che è una delle maggiori basi europee).
Per chi arriva da Milano ed è diretto a Malpensa è consigliabile passare da A4/Marcallo.
