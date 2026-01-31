Teatro di Saronno, Marco Luchetti e Valter Riva alla guida del Consiglio di Amministrazione
Con la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione arrivano le nomine interne che accompagneranno la direzione del Giuditta Pasta nelle scelte strategiche e nel rafforzamento del suo ruolo culturale
Il Comune di Saronno ha ufficializzato le nuove cariche interne del Consiglio di Amministrazione della fondazione che gestisce il Teatro “Giuditta Pasta”. Nella prima riunione del CdA, recentemente nominato, Marco Luchetti (a sinistra nella foto) è stato designato presidente, mentre Valter Riva (a destra nella foto) assumerà il ruolo di vicepresidente.
Le nomine del nuovo CdA del Teatro
La designazione delle cariche si inserisce nel percorso avviato con la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione della fondazione teatrale. Il CdA è composto da Marco Luchetti, Marta Galli, Ambrogio Mantegazza, Valter Riva e Jessica Erika Mariani, figure individuate dall’Amministrazione comunale sulla base delle competenze professionali maturate in ambiti legati alla cultura, alla gestione, alla comunicazione e all’amministrazione.
Il ruolo strategico del Consiglio di Amministrazione
Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad affiancare la direzione del Teatro di Saronno nella definizione degli indirizzi strategici e nel consolidare il ruolo del “Giuditta Pasta” come presidio culturale cittadino. L’obiettivo è rafforzare il teatro come luogo di produzione culturale, partecipazione e crescita per la comunità.
Le parole del presidente Marco Luchetti
Dopo la nomina, il neo presidente ha espresso soddisfazione e gratitudine: «Desidero innanzitutto ringraziare i miei colleghi del Consiglio e l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordatami e per l’attenzione costante rivolta al Teatro – Marco Luchetti, presidente del CdA -. Un sentito ringraziamento va al Consiglio Direttivo uscente e al Revisore per il lavoro svolto con competenza, dedizione e passione in questi anni. Al nuovo Consiglio Direttivo va il mio entusiasmo e la mia piena disponibilità a lavorare insieme, in uno spirito di collaborazione e di visione condivisa. Ci attendono nuove sfide e importanti opportunità di crescita, che affronteremo con senso di responsabilità e rinnovate energie. Guardiamo al futuro con l’ambizione di rendere il Teatro sempre più vivo, aperto e centrale per la città».
