“Lonate Pozzolo è uno strano paese”: scatta la polemica politica

Quanto accaduto a Sant’Antonino ha lasciato senza parole la nostra comunità e l’intero paese. Un episodio di estrema gravità che ” dovrebbe” imporre innanzitutto rispetto per le persone coinvolte le quali avranno per sempre la loro vita segnata, per il solo fatto di essersi trovata nella propria abitazione nel momento sbagliato. Assurdo da dire ma è così. La loro colpa è quella di non essere fuori casa quando un delinquente di mestiere con i suoi 2 complici ha deciso di derubare l’abitazione della famiglia Rivolta.

“L’episodio dovrebbe imporre rispetto”, ma invece non è così.

Non è così perché Lonate Pozzolo è veramente uno strano paese.

Mentre tutta l’Italia Intera si affretta doverosamente ad esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia, e Lonate Pozzolo è al centro dell’attenzione, entra in scena a gamba tesa la politica locale. Quella becera, quella volgare, quella opportunista e spietata che cerca di sfruttare il momento per attaccare l’amministrazione comunale ed in particolare il sindaco.

L’ex assessore Melissa Derisi non ha perso tempo e ha pensato bene di sfruttare la situazione per lanciare pesanti accuse al sindaco accusandolo di essere “troppo presente” e di “cavalcare la vicenda per proprio tornaconto d’immagine”.

E cosa dovrebbe fare un Sindaco in questo caso ? Chiudersi nel palazzo comunale o prendersi una vacanza ? O voltarsi dall’altra parte e far finta di niente.

In questo momento drammatico per Lonate Pozzolo si dovrebbero fare ben altre considerazioni.