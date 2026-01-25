Tre errori tra i 57 nomi nel Famedio dei varesini appena inaugurato. Strazzi: “Fabbro al lavoro da lunedì”
Roberto Maroni indicato come Ernesto (suo secondo nome), Tomassini che diventa Tommasini e Amalia Liala che diventa Amelia. La presidente della commissione: "Dispiace ma fortunatamente le targhe sono amovibili"
Benedette targhe amovibili. Roberto “Bobo” Maroni che diventa Ernesto (suo secondo nome) e Antonio Tomassini che diventa Tommasini e un terzo, Amalia Liala che si trasforma in Amelia, sono i tre errori tra i 57 nomi inseriti nel Famedio di Varese, inaugurato questa mattina nel cimitero di Giuliano.
Memoria e identità: Varese inaugura il suo Famedio: “Un atto politico nel senso più nobile”
A poche ore dall’inaugurazione, infatti, sono iniziate a circolare sui social le immagini che sottolineavano gli errori incisi sulle targhette in metallo. Fortunatamente la correzione potrà essere fatta già lunedì mattina grazie al sistema di targhe in metallo amovibili, scelto dalla commissione per dare la possibilità in futuro di modificare la lista o cambiarne i criteri e l’ordine dei nominativi.
La presidente della commissione Famedio, Francesca Strazzi, non è riuscita a darsi una spiegazione per i tre inciampi in una giornata che doveva essere perfetta: «Sono tremendamente dispiaciuta per gli errori che, in almeno due casi, riguardano persone comunque contemporanee e molto conosciute – ha detto riferendosi a Maroni (che fa Ernesto di secondo nome, ndr) e a Tomassini -. Fortunatamente possiamo rimediare facilmente ma posso assicurare che in tutti i documenti i nomi e le date erano corretti».
A questo punto è da benedire la decisione di non utilizzare il sistema dell’incisione sulla lastra di marmo: «Ringrazio i membri della commissione, l’architetto Nessi e gli uffici per la scelta di non fare un’unica lastra marmorea con i nomi incisi altrimenti sarebbe stato un bel problema – ha commentato la presidente Francesca Strazzi -. Da subito mi sono attivata per ricontrollare tutti i nomi e le date e da domani interverremo per correggere subito gli errori».
Qui trovate la riflessione dell’ex-consigliere comunale della Lega Marco Pinti su quello che definisce il «madornale errore da seppellirsi del sindaco Galimberti».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.