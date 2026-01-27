Strafalcioni al Famedio, la Lega attacca: “Danno di immagine per Varese”
Il segretario Bordonaro: «Sciatteria o memoria scomoda per certa sinistra? Il sindaco chieda pubblicamente scusa»
I tre errori da matita blu riscontrati nei nominativi inseriti nel Famedio di Varese (Ernesto Maroni al posto di Roberto, Tommasini al posto di Tomassini e Amelia al posto di Amalia per Liala) stanno animando come prevedibile il dibattito politico cittadino. In particolare è la Lega ad andare all’attacco di sindaco e amministrazione per bocca del segretario cittadino, Marco Bordonaro.
«A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca – scrive Bordonaro citando Andreotti – Non sappiamo se si tratti di un errore commesso per semplice sciatteria o se la memoria di taluni politici di centrodestra – primo fra tutti Roberto Maroni – sia così scomoda, per certa sinistra, da rendere difficile persino ricordarli degnamente. Tuttavia, ripensando anche ad altri strafalcioni del passato (la citazione è una scritta “Txai” invece di “Taxi” nella segnaletica stradale, anche se le due cose appaiono decisamente differenti…), e a tante piccole e grandi disattenzioni e noncuranze, abbiamo ormai compreso quale sia il vero filo conduttore di questa giunta: tanta arroganza, poca passione, poco amore per la città».
La Lega parla apertamente di “danno di immagine” per Varese. «Un danno che va ben oltre i confini locali e assume una dimensione nazionale – prosegue Bordonaro – Una città che non riesce nemmeno a ricordare correttamente il nome dei propri cittadini illustri diventa oggetto di ilarità e indignazione in tutta Italia; attendiamo le scuse pubbliche del sindaco, ai parenti degli illustri e alla città intera, come hanno formalmente richiesto i nostri consiglieri comunali in una lettera protocollata. Una Varese ridotta a zimbello non è certo capace di attrarre investimenti, crescita e nuovi abitanti».
