Una spanna abbondante la neve al Campo dei Fiori di Varese

C’è un numero da tenere a mente, almeno in questi giorni: mille. Si tratta della quota neve. Cioè la zona in provincia di Varese sopra la quale l’acqua che abbondante sta cadendo si trasforma in neve. La prova del nove sono le foto, anche loro abbondanti, legate alla nevicata in cima al Campo dei Fiori.

Il Centro geofisico prealpino intorno alle 14 di mercoledì ha stabilito in 23 centimetri l’ammontare della neve caduta, e molto, molto meno la coltre che si è rilevata appena sotto la fatidica soglia dei mille sul livello del mare: per esempio pochi centimetri (2) a Cuasso al Monte, 8-10 centimetri a Mondonico, in Valganna che è considerata la piccola Siberia del Varesotto.

Del resto le previsioni parlavano chiaro. Per mercoledì appunto, “cielo molto nuvoloso o coperto con probabili piogge in mattinata e primo pomeriggio, successivamente in graduale attenuazione. Sui rilievi neve oltre 1000m”.

Durerà questo tempo? No. Già nella giornata di giovedì tornerà a farsi rivedere il sole: il cielo sarà inizialmente nuvoloso con deboli precipitazioni all’est soprattutto al mattino. Via via apertura di schiarite a partire dal Piemonte, più ampie nel pomeriggio e sera. Venerdì nubi basse sulla Pianura Padana. Più sole su Alpi e Prealpi seppur con passaggi nuvolosi a tratti estesi. Asciutto o solo qualche goccia, specie su Veneto e Lombardia orientale al mattino. Per tornare a vedere ancora qualche fiocco si dovrà forse attendere domenica. Sabato 31 gennaio sono previsti cieli spesso nuvolosi salvo un po’ di sole in montagna. Asciutto o solo qualche goccia sporadica. Domenica 1 febbraio poco sole in mattinata. «Nuvolosità in aumento che potrebbe portare qualche goccia verso sera e fiocchi oltre 800m».