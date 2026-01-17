Un’altra sfida d’alta classifica per il Varese: “Sestri Levante squadra più in forma del campionato”

L’entusiasmo della vittoria di Vinovo in casa del Chisola può essere un’onda da cavalcare per il Varese, che domenica 18 gennaio (ore 15) ospiterà al “Franco Ossola” il Sestri Levante per un’altra sfida di alta classifica. Di fronte ci saranno due squadre forti dei lunghe strisce positive aperte: undici le gare senza sconfitte per i liguri, otto quelle dei biancorossi. Due squadre in forma che si affronteranno anche con un occhio puntato sulla classifica, per cercare di non perdere ulteriore terreno da Ligorna e Vado, capoliste in coabitazione a quota 44 punti.

Quattro i gol segnati dal Varese a Vinovo, altrettanti quelli messi a segno dal Sestri contro il Derthona. Ma se i ragazzi di mister Ciceri ne hanno concessi tre agli avversari, la porta dei corsari rossoblù è invece rimasta inviolata, con tanto di rigore parato dal portiere Tozaj a Scalzi. Sono tanti gli spunti interessanti che anticipano la sfida – valida per la XX di campionato – e che fanno crescere l’attesa. In casa ligure ci sarà Matteo Maccioni, ex di turno che è approdato a Sestri dopo la sfortunata avventura a Fasano, condivisa con tanti ex biancorossi.

Le parole di mister Ciceri

«Affrontiamo un test dal coefficiente di difficoltà altissimo perché il Sestri Levante è la squadra più in forma del campionato: vengono da undici risultati utili, non hanno mai perso in trasferta e vantano una condizione atletica straordinaria. Mi aspetto una gara maschia e a tratti caotica, contro un avversario che verticalizza molto, riempie l’area con tanti uomini e concede pochissimo agli avversari. All’andata non riuscimmo a reggere l’urto, ma oggi anche il Varese sta vivendo un buon periodo, figlio di carattere e convinzione. Dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, trovando la qualità per giocare negli spazi e la pazienza di manovrare, pur con le incognite legate alle condizioni del terreno di gioco che valuteremo solo al momento del fischio d’inizio».

«Il fatto di avere più scelte a disposizione grazie agli ottimi esordi dei nuovi è certamente un bene, ma ai ragazzi chiedo di resettare subito la vittoria contro il Chisola: non devono pensare che sarà sempre così facile, perché domenica le insidie saranno diverse e servirà un atteggiamento impattante da subito. Siamo in un momento topico della stagione e, se vogliamo giocarci posizioni importanti fino alla fine, abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Gli ultras non ci hanno mai fatto mancare il calore, ma mi piacerebbe vedere anche una tribuna partecipe che spinga la squadra. Capisco che la Serie D stia stretta a una piazza come Varese, ma questi ragazzi, pur con i propri errori, danno tutto e meritano che lo stadio diventi il nostro dodicesimo uomo per puntare il più in alto possibile».

SERIE D GIRONE A – XX GIORNATA

Asti – Lavagnese; Biellese – Cairese; Celle Varazze – Gozzano; Derthona – Vado; Imperia – Club Milano; NovaRomentin – Chisola; Saluzzo – Ligorna; Sanremese – Valenzana; Varese – Sestri Levante.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 44; Sestri Levante 36; Varese, Chisola 34; Saluzzo, Biellese 29; Derthona 26; Imperia 25; Valenzana 23; Gozzano, Cairese 21; Sanremese, Club Milano, Lavagnese 19; Celle Varazze 18; Asti 17; NovaRomentin (-1) 12.

