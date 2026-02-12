Varese News

Sport

Arianna Fontana è argento nello short track

Incredibile risultato per l'atleta valtellinese, a vent'anni dalla sua prima medaglia a Torino 2006

Arianna Fontana pattinaggio

A vent’anni da Torino 2006 (quando aveva solo 15 anni), Arianna Fontana conquista l’argento nello short track olimpico.
La pattinatrice di Sondrio è stata superata solo dall’olandese Xandra Velzeboer, ma porta a casa la tredicesima medaglia olimpica della sua carriera.

Fontana aveva chiuso seconda sia nei quarti sia in semifinale, sempre alle spalle della nederlandese Velzeboer, che nel secondo turno ha chiuso a 41”399, migliorando il suo record delle scorse olimpiadi.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.