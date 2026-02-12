Arianna Fontana è argento nello short track
Incredibile risultato per l'atleta valtellinese, a vent'anni dalla sua prima medaglia a Torino 2006
A vent’anni da Torino 2006 (quando aveva solo 15 anni), Arianna Fontana conquista l’argento nello short track olimpico.
La pattinatrice di Sondrio è stata superata solo dall’olandese Xandra Velzeboer, ma porta a casa la tredicesima medaglia olimpica della sua carriera.
Fontana aveva chiuso seconda sia nei quarti sia in semifinale, sempre alle spalle della nederlandese Velzeboer, che nel secondo turno ha chiuso a 41”399, migliorando il suo record delle scorse olimpiadi.
