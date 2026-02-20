Blitz dei carabinieri in via Como e in centro a Varese: chiusi due esercizi, sanzioni per oltre 150mila euro

Nel pomeriggio del 19 febbraio maxi servizio di controllo nel centro di Varese. I Carabinieri della Compagnia di Varese, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano e al Nucleo Cinofili di Orio al Serio con il cane “Perla”, supportati dalla Polizia Locale, hanno passato al setaccio diverse zone sensibili: via Como, piazza Repubblica, via Dandolo e Villa Augusta.

L’operazione era finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, allo spaccio di stupefacenti e al contrasto del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso delle attività sono state identificate più di 30 persone. Due sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti: grazie al fiuto del pastore tedesco “Perla” sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale.

I controlli si sono poi concentrati su due esercizi commerciali della zona, uno nel settore alimentare e uno nella cura della persona. All’interno sono stati individuati quattro lavoratori irregolari. Accertate anche gravi carenze igienico-sanitarie e numerose violazioni delle norme sulla sicurezza: mancata sorveglianza sanitaria, assenza di formazione e informazione sui rischi, dispositivi antincendio non conformi e attrezzature non a norma.

Al termine degli accertamenti è stata disposta l’immediata chiusura delle attività. Comminate ammende per 129.834,41 euro, sanzioni amministrative per 23.000 euro e recuperati contributi previdenziali per 4.483,31 euro.

L’attività si inquadra nei controlli predisposti da parte delle autorità di pubblica sicurezza anche a seguito dei fatti legati al caos di via Como dovuto ad un videoclip girato in zona stazioni senza autorizzazioni.