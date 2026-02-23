Calendario e biglietti in prevendita: i Mastini verso i playoff
Ufficializzate le date dei quarti di finale con Varese che affronterà Alleghe. Lunedì scatta la prelazione per gli abbonati, da mercoledì 25 vendita libera dei tagliandi per Gara1 e Gara3
La vittoria di sabato scorso sull’Alleghe arrivata nel tempo supplementare ha dato ai Mastini il terzo posto al termine della seconda fase del campionato IHL di hockey, una posizione che consente ai gialloneri di disputare in casa i quarti di finale in programma a partire da sabato 28 febbraio. Avversaria della squadra di Matikainen sarà proprio l’Alleghe, sesto: chi passerà il turno se la vedrà con la vincente della serie tra Aosta e Fassa. I quarti sono al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre).
BIGLIETTI: I PREZZI E COME ACQUISTARLI
Per i quarti di finale la società ha scelto di applicare i seguenti prezzi che non prevedono riduzioni (salvo i bambini con meno di 6 anni): 10 euro per la Curva, 12 per la Curva Gold, 16 per la Tribuna Laterale, 22 per la Tribuna Centrale. Le persone con disabilità devono scrivere una e-mail facendo richiesta all’indirizzo hcmv.varesehockey@gmail.com.
Per le partite di playoff non sono validi gli abbonamenti che hanno “coperto” le prime due fasi del campionato; chi ha la tessera stagionale però avrà il diritto di prelazione per l’acquisto dei tagliandi delle prossime partite.
La prelazione abbonati per Gara1 e Gara3 si applica dalle 12,30 di lunedì 23 febbraio alle 20,30 di martedì 24: bisogna entrare sul sito Liveticket, confermare il proprio posto e procedere al pagamento: lo si può fare per entrambe le partite casalinghe già certe di essere disputate. In questa fase non è possibile acquistare altri tagliandi o cambiare posto.
La vendita libera invece scatta alle 8 di mercoledì mattina (25 febbraio) sempre su Liveticket dove saranno disponibili i tagliandi sia per Gara1 sia per Gara3. Non sono previste prevendite “fisiche” ma solo attraverso Liveticket: se ci saranno posti invenduti i botteghini del palaghiaccio apriranno 90′ prima dell’inizio delle partite.
IL CALENDARIO
Gara 1 | Varese – Alleghe | Sabato 28/2, ore 18,30, Acinque Ice Arena, Varese
Gara 2 | Alleghe – Varese | Martedì 3/3, ore da definire, Stadio A. De Toni, Alleghe
Gara 3 | Varese – Alleghe | Giovedì 5/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese
Ev. Gara 4 | Alleghe – Varese | Sabato 7/3, ore da definire, Stadio De Toni, Alleghe
Ev. Gara 5 | Varese – Alleghe | Martedì 10/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese
LA GRIGLIA COMPLETA
Caldaro davanti a tutti (e grande favorita), Aosta di rincorsa, Fassa e Feltre nel ruolo di outsider conquistato grazie alle prime due posizioni nel Qualification Round: si è composto così il quadro dei playoff per la IHL nei quali i Lucci altoatesini proveranno a bissare il successo della scorsa stagione. Ecco tutti gli incroci dei quarti di finale.
1) Caldaro vs 8) Feltre
4) Appiano vs 5) Pergine
3) VARESE vs 6) Alleghe
2) Aosta vs 7) Fassa
