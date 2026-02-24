“Capire cosa si vota prima di votare”: a Lomazzo una serata sul referendum del 22 e 23 marzo

Lunedì 2 marzo al Centro di Aggregazione Giovanile avvocati e magistrati porteranno posizioni diverse in un dibattito moderato dal giornalista Paolo Moretti per aiutare i cittadini a orientarsi tra i contenuti della riforma

Lunedì 2 marzo alle 20.30 al Centro di Aggregazione Giovanile di Lomazzo, in piazza IV Novembre 2, è in programma una serata promossa dal Comune per approfondire i temi del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

La serata dal titolo “Referendum sulla giustizia – Capire cosa si vota, prima di votare”, è aperta a tutti, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento chiara e accessibile su un tema tecnico e spesso raccontato in modo semplificato.

I temi al centro del referendum

L’incontro affronterà i temi del referendum confermativo: la separazione o il mantenimento dell’unitarietà delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la governance della magistratura, con la scelta tra l’istituzione di due distinti organi di autogoverno oppure il mantenimento di un unico Consiglio Superiore della Magistratura, e diverse modalità di nomina dei componenti e infine l’eventuale istituzione di un’Alta Corte disciplinare per i magistrati oppure il mantenimento delle competenze disciplinari in capo all’attuale Csm.

Temi tecnici e delicati che incidono sull’organizzazione della giustizia e sugli equilibri tra i poteri dello Stato.

Il confronto tra favorevoli e contrari

La serata sarà strutturata come un confronto tra posizioni diverse. Per il “Perché sì” interverranno l’avvocato Edoardo Pacia del Foro di Como e l’avvocato Daniele Cei del Foro di Pavia.

Per il “Perché no” porteranno il loro contributo il dottor Andrea Giudici, giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Monza, e il dottor Michele Trianni, sostituto procuratore della Repubblica alla Procura di Monza.

A moderare il dibattito sarà Paolo Moretti, giornalista de La Provincia, con l’obiettivo di garantire un confronto che, pur potendo essere acceso, sia basato su argomentazioni tecniche e rispetto reciproco.

La serata è aperta a tutti e l’invito è rivolto in particolare ai giovani, ai diciottenni al primo voto e a tutti coloro che vogliono arrivare alle urne con maggiore consapevolezza.