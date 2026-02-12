Colpi nel Luganese, arrestati due cittadini italiani

Due cittadini italiani di 34 e 60 anni sono stati arrestati lo scorso 31 gennaio 2026 nel Luganese con l’accusa di furto, danneggiamento e violazione di domicilio. Il fermo è scattato al termine di accertamenti avviati dopo alcuni colpi messi a segno il giorno precedente nella regione.

A darne notizia sono il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). I due uomini, residenti in Italia, sono stati fermati dagli agenti della Polizia cantonale e dai collaboratori dell’UDSC al termine di un’attività investigativa sviluppata anche grazie ad alcune segnalazioni di privati cittadini.

Nel corso delle perquisizioni effettuate sul veicolo utilizzato dai due arrestati, gli agenti hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso. Un elemento che rafforza le principali ipotesi di reato formulate nei loro confronti: furto, danneggiamento e violazione di domicilio.

La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, prosegue ora con l’obiettivo di verificare eventuali responsabilità dei due uomini in altri furti avvenuti in passato sul territorio nazionale. Parallelamente, gli approfondimenti degli inquirenti della Polizia cantonale avrebbero evidenziato possibili collegamenti con un’articolata indagine in corso da tempo su una serie di furti commessi nell’arco di più anni da un gruppo strutturato di scassinatori.