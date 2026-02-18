“Come in uno specchio”, a Varese il nuovo libro di Flavio Caroli

Torna a trovarci al Premio Chiara il prof. Flavio Caroli.

Il suo nuovo libro, edito da Rizzoli, prende le mosse da un diario segreto ritrovato sul luogo della sepoltura di Sofonisba Anguissola in San Giorgio dei Genovesi a Palermo, a quattrocento anni dalla morte. Le tracce dell’anima e dell’intimità di una pittrice della cui vita privata si sapeva poco o nulla. Una vita che è quasi una fiction, fra Cremona, Madrid, Genova e Palermo. Una vita straordinaria raccontata in prima persona dall’ artista stessa, come in un romanzo.

L’autore dialoga con Francesca Ricardi, storica dell’arte.