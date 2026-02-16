Varese News

Dodicimila euro per potenziare la biblioteca di Angera

Investimenti mirati per potenziare il prestito e sostenere il programma di eventi che spazia dai giochi da tavolo alle rassegne dell'Università senza Età

Uno stanziamento di 12.600 euro è in arrivo per sostenere le attività e il catalogo della biblioteca di Angera. Si tratta di un fondo di origine ministeriale destinato all’acquisto di nuovi titoli che integreranno l’offerta già disponibile per il prestito e per i vari eventi culturali ospitati nella struttura. Secondo quanto previsto dal decreto, una quota pari a un decimo del totale sarà vincolata all’acquisto di opere di autori o editori legati al territorio, oppure focalizzate su argomenti di interesse locale. In questa operazione verrà data priorità alle librerie indipendenti, con l’obiettivo di consolidare il legame con la zona e dare valore ai luoghi che circondano la città.

La bibliotecaria di Angera, Elena Sommariva, ha delineato le linee guida che seguiranno le nuove acquisizioni: «Gli acquisti saranno rivolti ad arricchire la biblioteca di libri di divulgazione scientifica su tematiche ambientali e sociali, il riacquisto di classici e albi illustrati per i lettori più piccoli». Gli investimenti puntano a incentivare la frequentazione degli spazi della biblioteca, sia per la consultazione dei libri sia per la partecipazione alle iniziative in programma.

Tra gli appuntamenti più recenti spicca la rassegna dell’Università senza Età curata da Linda Peruzzotti, che tornerà come ospite il 10 marzo per approfondire l’analisi delle emozioni.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 16 Febbraio 2026
