Domenica si balla, a Leggiuno un pomeriggio danzante

Appuntamento con la musica e il ballo al Centro Sociale Anziani di Leggiuno. Sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 15, la sede di via Gioberti 3 ospiterà un pomeriggio danzante animato da Enrico dei Gabbiani.

L’iniziativa, promossa dall’associazione ANCeSCAO Aps, è pensata per offrire ai soci un momento di incontro e svago all’insegna della musica dal vivo. Enrico dei Gabbiani accompagnerà il pubblico con il suo repertorio, coinvolgendo i presenti in balli di gruppo e danze da sala, in un clima conviviale e festoso.

L’ingresso è consentito ai soli soci ANCeSCAO. Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento annuale, del costo di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare Ida al numero 375 9730948.

Un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio di allegria, socialità e movimento, confermando il Centro Anziani come punto di riferimento per la comunità di Leggiuno.